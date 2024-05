Fondazione Milan lancia “Your Own Path”. La campagna 5×1000, in occasione di Milan-Genoa, di domenica prossima a San Siro.

Una campagna chiama a raccolta il popolo rossonero, per sostenere le progettualità sviluppate in Italia e in tutto il mondo dalla charity rossonera, indicando il codice fiscale 97340600150 nello spazio apposito della dichiarazione dei redditi, con l’obiettivo di aiutare migliaia di giovani a ricercare il proprio talento e la propria strada, sul campo da gioco come nella vita.

Come si legge nel comunicato, “Your Own Path” sarà protagonista a San Siro già nel prepartita di Milan-Genoa, quando 40 volontari indosseranno una speciale maglia riportante il claim della campagna e il codice fiscale a cui destinare il proprio 5×1000.

Le donazioni del 5×1000 saranno destinate a sostegno dei programmi Sport for All e Sport for Change di Fondazione Milan, che utilizzano lo sport come strumento di inclusione e riscatto sociale per giovani con disabilità o provenienti da contesti sociali svantaggiati.

Il programma Sport for All ha supportato la realizzazione di progetti a Milano, Reggio Emilia e Messina per la promozione dello sport integrato e di una cultura di inclusività. Ha raggiunto invece ben cinque continenti – Africa, Asia, Europa, Nord America e Sud America.