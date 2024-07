Affare sempre più vicino: al Milan entro domenica

Il Milan può chiudere il secondo colpo del suo mercato dopo Alvaro Morata: è attesa la fumata bianca entro domenica

Quel che sta costruendo il Milan in quest’estate ha portato a diverse polemiche tra i tifosi. Memorabile è la manifestazione di dissenso nell’ingaggio di Julen Lopetegui, che ha portato il club rossonero a far saltare la trattativa con l’allenatore.

Antonio Conte sembrava un’opzione interessante, ma Zlatan Ibrahimovic è stato chiarissimo: il Milan non vuole un manager che decida tutto a 360°, ma un allenatore in grado di mettere le proprie conoscenze a disposizione del club. In questo senso, Paulo Fonseca è un profilo perfetto.

E infatti Fonseca è l’allenatore ideale per esaltare giocatori giovani, o comunque in rampa di lancio, ed è capace di portare un gioco offensivo e interessante. Dopo la buona esperienza al Lille, per il portoghese un’altra chance in Serie A dopo i due anni passati alla Roma.

Ma Furlani, Moncada e Ibra devono comunque portare dei giocatori forti dal mercato, pur senza rovinare i conti del club rossonero che negli ultimi due anni sono stati chiusi in attivo. L’arrivo di Morata è l’esempio di sostenibilità del Milan: un giocatore forte acquistato per pochi milioni e di sicuro rendimento.

Milan, è attesa la fumata bianca per Pavlovic

Le attenzioni della dirigenza del Milan sono concentrate sulla difesa. L’obiettivo numero uno da qualche giorno è Strahinja Pavlovic, roccioso difensore centrale del Salisburgo classe 2001. C’è già l’accordo con il giocatore per un quinquennale da 1,5 milioni di euro a stagione. Il club rossonero, a piccoli passi, si è avvicinato anche alla richiesta di 20 milioni del Salisburgo.

Moncada non è negli USA per la tournée del Milan e intende chiudere definitivamente la trattativa entro domenica. Pavlovic fa parte di quella schiera di giocatori rossoneri che hanno tutte le carte in regola per imporsi nel calcio italiano ed europeo, futuramente vendibile e, banalmente, molto forte.

Anche Emerson Royal è vicino al Milan: c’è una distanza di 2-3 milioni di euro con il Tottenham, che chiede 20 milioni e fin qui i rossoneri si sono fermati a circa 17-18. L’accordo con il giocatore e il suo entourage è già stato raggiunto. I tempi, però, sembrano un po’ più lunghi rispetto a Pavlovic.

Discorso diverso per Fofana, con il Monaco che spara almeno 30 milioni nonostante il contratto in scadenza l’anno prossimo senza possibilità di rinnovo, forte dell’inserimento del Manchester United nella trattativa. Intanto, Moncada vuole chiudere per il gigante serbo e poi effettuerà le dovute valutazioni.