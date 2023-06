Cardinale non si ferma: investimento ufficiale di 200 milioni

Ufficiale l’investimento da parte di RedBird. Non c’è solo il Milan nel futuro di Gerry Cardinale, che entra anche nel mondo delle quattro ruote. Il punto della situazione

E’ arrivata anche l’ufficialità: Gerry Cardinale e RedBird continuano ad investire e lo fanno nel mondo dei motori.

La notizia, circolate nei giorni scorsi, è stata confermata direttamente dalla F1, che attraverso un comunicato ha reso noto che il numero uno del Milan, insieme ad altri investitori, tra cui l’attore Ryan Reyndols, ha acquisto il 24% delle quote della scuderia Renault Alpine.

Cardinale in F1

Il Gruppo Renault e Alpine – si legge – hanno annunciato un investimento di 200 milioni di euro da parte di Otro Capital e del loro partner, RedBird Capital Partners, insieme a Maximum Effort Investments in Alpine Racing Ltd, che rappresenta una partecipazione del 24%. La transazione valuta Alpine Racing Ltd circa 900 milioni a seguito di questo investimento e si tratta di una operazione che accelererà i piani di crescita e le ambizioni sportive di Alpine in F1.

Nel CdA della scuderia ci sarà Alec Scheiner, co-fondatore e partner di Otro Capital, già presente nel Consiglio di amministrazione del Milan. Non può che esserci soddisfazione nelle parole di Alec Scheiner, co-fondatore e partner di Otro Capital: “Siamo entusiasti di avere l’opportunità di investire in Alpine F1. Crediamo nella gestione dell’azienda, nel valore del marchio e nella traiettoria a lungo termine dello sport. Crediamo che, insieme ai nostri partner RedBird e Maximum Effort Investments, possiamo aggiungere valore alle operazioni commerciali di Alpine e alla costruzione del marchio, soprattutto in Nord America”.