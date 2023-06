Icardi al Milan, si può: l’indizio social di Wanda Nara conferma tutto (FOTO)

Pazza idea Mauro Icardi per l’attacco del Milan. Una soluzione che sembrerebbe poter prendere piede nei prossimi giorni.

Che il Milan sia alla ricerca di un nuovo centravanti titolare è cosa nota a tutti. L’esigenza del club rossonero è quella di reperire sul mercato estivo un numero 9 che possa alternarsi con Olivier Giroud e donare gol e giocate agli schemi di mister Stefano Pioli.

L’obiettivo numero uno in tal senso sembrava essere Marcus Thuram, attaccante svincolato dal Borussia Möchengladbach e molto vicino ai rossoneri. Fino all’inserimento potente dell’Inter, che ha trovato l’accordo rapidamente con il francese figlio d’arte, che dunque sbarcherà a Milano a costo zero, ma sponda nerazzurra.

Proprio una ex bandiera dell’Inter potrebbe allora essere l’idea di ripiego per il Milan. In queste ore si sta valutando l’opzione Mauro Icardi, centravanti che per anni è stato anche capitano dei nerazzurri prima di esiliare altrove. Oggi gioca nel Galatasaray in prestito, ma il suo cartellino è di proprietà PSG, club che difficilmente lo terrà con sé nella prossima stagione.

Wanda Nara a Milano: lancia segnali sul futuro di Icardi?

Icardi al Milan è un’opzione piuttosto complicata. Ma sembra che qualcosa si stia muovendo, almeno secondo ciò che giunge dai social; la sua moglie ed agente Wanda Nara avrebbe inviato un indizio nelle scorse ore che potrebbe, in teoria, avvicinare l’attaccante argentino al Milan, come si evince su Instagram.

Wanda Nara su Instagram 📱 pic.twitter.com/571xnfFXUo — Milanistasemper 🔴⚫️ (@milanistsemper) June 25, 2023

La modella ed influencer, che come detto svolge anche il ruolo di procuratrice di Mauro Icardi, in questi giorni ha testimoniato di essere a Milano. In un post a Piazza del Duomo, Wanda ha pubblicato anche la scritta Milán, per sottolineare appunto la presenza in città, ma a questa ha aggiunto anche l’emoji di una clessidra. Come a far capire che qualcosa sta per accadere nei prossimi giorni.

Indizio di un possibile trasferimento per lei e per il marito Icardi in quel di Milano? Chissà, anche se per ora non ci sono conferme concrete o situazioni chiare, se non l’apprezzamento del Milan per l’attaccante argentino.

Tra l’altro Maurito viene da una stagione esaltante, di vera e propria rinascita in quel di Istanbul. Con la maglia del Galatasaray ha segnato ben 22 reti in 24 partite di campionato, trascinando la sua squadra a vincere il titolo nella Superlig turca. Ora il destino dell’ex interista è tutto da valutare, visto che il PSG intende cederlo e non sono poche le squadre interessate.