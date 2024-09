Il Milan non cambia idea: addio Fonseca, arriva un tecnico straniero

Fonseca, dopo la sconfitta in Champions contro il Liverpool, ha le ore contate. Il Milan si è messo già alla ricerca di un erede: i nomi.

Su Paulo Fonseca, dopo la sconfitta patita per mano del Liverpool al debutto della nuova Champions League, pende una spada di Damocle. La pazienza nei confronti del portoghese (poco gradito alla maggioranza dei tifosi e contestato a gran voce sia allo stadio che sui social) è quasi terminata. A confermarlo è il fatto che il Milan appare intenzionato ad avviare le pratiche relative al divorzio e ad affidare la propria panchina ad un altro allenatore.

Il club, ad inizio stagione, aveva messo in preventivo di dover affrontare qualche turbolenza. Fonseca, infatti, pratica uno stile di gioco diametralmente opposto rispetto a quello di Stefano Pioli che richiede tempo per essere assorbito e messo in pratica. Nessuno, in società, si aspettava però di dover affrontare una vera e propria bufera ed il malcontento generale dei tifosi, usciti furiosi da San Siro martedì sera. I Reds si sono imposti 3-1 ma il punteggio sarebbe potuto essere ancora più largo, alla luce delle due traverse colpite da Mohamed Salah.

Una prestazione, quella milanista, negativa sotto tutti i punti di vista che ha spinto la dirigenza a mettersi alla ricerca di un eventuale successore. In queste ore si sta parlando molto di Maurizio Sarri, in virtù del fatto che conosce bene Alvaro Morata, Tammy Abraham e Ruben Loftus-Cheek avendoli già allenati ai tempi del Chelsea. In realtà, il management preferirebbe un profilo straniero abituato a lottare per vincere trofei. Il sogno risponde al nome di Jurgen Klopp: riuscire a convincere il tedesco a sbarcare a Milano, però, appare impossibile. Fantascienza.

Milan, addio Fonseca: il club vuole un altro tecnico straniero

Percorribile, ma comunque complicata ed impegnativa a livello economico, la pista che conduce a Thomas Tuchel attualmente senza squadra dopo aver detto addio al Bayern Monaco al termine della scorsa stagione. Quanto mai viva, invece, l’opzione Sergio Conceicao, anche lui alla ricerca della prossima sfida da affrontare. Occhio, infine, ad Edin Terzic reduce dalla finale di Champions League disputata alla guida del Borussia Dortmund: il suo profilo, in particolare, piace molto a Zlatan Ibrahimovic.

Le riflessioni, in casa Milan, proseguiranno nelle prossime ore. Tutto, come detto, dipenderà da Fonseca e dal risultato finale del derby. Il portoghese, se vuole restare sulla panchina rossonera, non può permettersi di fallire l’appuntamento con la vittoria. Riuscire a battere l’Inter, in ogni caso, non si preannuncia affatto facile.