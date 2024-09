@ML – Nuovo Ds per il Milan: “Correrebbe subito a firmare”

In estate potrebbero esserci ulteriori novità per un Milan pronto a cambiare volto, non solo in panchina: il punto della situazione

Dall’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara la situazione in casa Milan è nettamente peggiorata. Un momento di crisi come quello che sta vivendo attualmente la squadra rossonera, non si era mai visto e i tifosi, ormai, hanno perso la pazienza.

Contro il Liverpool non si è fatto registrare il tutto esaurito e il pubblico ha iniziato ad abbandonare lo stadio ben prima della conclusione della partita. Poi però sono arrivati i fischi e la contestazione della Curva Sud, che ha invitato tutti a tirare fuori i cogl***i. Al derby il Milan ci arriva nel peggior dei modi e appare davvero una sfida già scritta. Solo un miracolo potrebbe salvare Paulo Fonseca, ma al momento non sembrano esserci i presupposti. Così il futuro del tecnico portoghese appare segnato. Come accade, d’altronde in questi casi, a pagare è sempre l’allenatore per colpe sue, ma anche di altri. Al termine della stagione, però, Gerry Cardinale, inevitabilmente, dovrà fare il punto della situazione e valutare un’eventuale rivoluzione. Tutti sono sotto esame e saranno i risultati a fare la differenza.

Milan, Tare in rossonero: il parere di Roscito

Attenzione così all’arrivo al Milan di nuove figure. In passato si è fatto spesso il nome di Igli Tare, che dopo aver lavorato per anni, con Claudio Lotito alla Lazio, è pronto a vivere una nuova esperienza. Ha voglia di fare un salto di qualità e di lavorare per una big.

Anche per questo, l’albanese non è ancora tornato in sella. Tare, ovviamente, accetterebbe il Milan di corsa. Ne è convinto Carlo Roscito, intervistato a MilanLive.it: “Non so come si approccerebbe ad una squadra come il Milan. Sicuramente è un dirigente che capisce di calcio, che ha avuto delle intuizioni straordinarie come Luis Alberto e Milinkovic-Savic, ma anche Immobile visto quanto è stato pagato. Ci sono stati colpi eccezionali, ma anche errori evidenti. Sarei molto curioso di vederlo al Milan. So che ha ricevuto diverse offerte in estate, ma lui vuole confrontarsi con una big. Aspetta la chiamata giusta e se lo chiamasse il Milan correrebbe subito a Milanello a firmare”. Tare conosce le dinamiche del calcio italiano e di colpi importanti ne ha messo a segno, ma è anche un uomo da campo, che sta vicino alla squadra e all’allenatore costantemente.