Dal Milan alla Juventus, succede ancora dopo Kalulu

Un altro calciatore di proprietà del Milan può sbarcare a Torino nel corso del calciomercato di gennaio: il punto della situazione

In estate Juventus e Milan hanno chiuso un affare, che ancora oggi sta facendo discutere non poco. Il Diavolo ha infatti deciso di cedere Pierre Kalulu ai bianconeri a condizioni più che vantaggiose.

Il francese, poco propenso a trasferirsi a Torino, alla fine ha accettato il corteggiamento di Thiago Motta, permettendo al Diavolo di incassare una cifra di poco superiore ai tre milioni di euro per il prestito. L’eventuale riscatto è, invece, fissato a quattordici milioni più tre milioni di bonus. Un affare ritenuto troppo favorevole alla Juventus, che si è portata a casa un titolare pagandolo davvero poco; un affare che, come detto, sta facendo arrabbiare ancora oggi i tifosi rossoneri visto il rendimento di Emerson Royal, pagato sui 14 milioni, e di Davide Calabria. Il francese avrebbe potuto fare tranquillamente il titolare sulla destra e invece è stato venduto, a condizioni fin troppo favorevoli, ad una squadra rivale del Milan. E’ davvero difficile riuscire a spiegare questa operazione, ma i buoni rapporti tra il Diavolo e la Vecchia Signora potrebbero far nascere una nuova trattativa.

Calciomercato Juventus, il vice Vlahovic dal Diavolo

Doveva essere un infortunio di poco conto quello che ha fermato Arkadiusz Milik questa primavera. Era giugno quando il calciatore polacco si è fermato nel corso di un’amichevole contro l’Ucraina. Fra poche ore sarà autunno e il classe 1994 di Tychy non avrà ancora fatto rientro in campo.

Contro il Napoli, infatti, sarà assente e Thiago Motta non potrà di fatto dar respiro a Dusan Vlahovic. Dopo l’addio di Kean, infatti, sono rimasti solamente il serbo e Milik come centravanti puri alla Juventus. In inverno, così, si potrebbe decidere di correre ai ripari, aggiungendo una nuova punta in organico e in soccorso della Juventus potrebbe arrivare il Milan e Ramadani. Il noto agente che è riuscito a vendere Federico Chiesa al Liverpool, nelle ultime ore di mercato, facendo incassare qualche milione ai bianconeri, potrebbe così essere protagonista del trasferimento di Luka Jovic, facendolo vestire di bianconero. Il serbo, d’altronde, non rientra più nei pani del Milan e alla Juventus potrebbe affiancare Dusan Vlahovic come fa in nazionale. L’ex Fiorentina, a prescindere dalla Vecchia Signora, farà comunque le valigie. L’addio a gennaio del numero nove rossonero è praticamente certo.