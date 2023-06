Un noto attore attacca Lukaku: “Un ciarlatano narcisista, andrà al Milan”

Parole un po’ critiche nei confronti di Lukaku e del suo carattere. Ma ciò sembrerebbe avvicinarlo al Milan in vista dell’estate.

Mai come in questa estate di calciomercato gli intrecci tra Milan e Inter sono stati così fitti e produttivi. In passato i due club rivali si sono anche scambiati calciatori con operazioni più o meno riuscite, ma nel 2023 si parla soprattutto di duelli ed obiettivi comuni.

Basti pensare a come l’Inter avrebbe soffiato ai rivali rossoneri Marcus Thuram a parametro zero, o al derby di mercato che potrebbe svilupparsi per obiettivi quali Frattesi o Morata. Ma non è finita qui: infatti il Milan, dopo aver perso l’attaccante francese appena citato, potrebbe strappare il sì di un calciatore molto legato ai nerazzurri.

Stiamo parlando di Romelu Lukaku, che nelle ultime settimane sembra essere diventato un vero e proprio obiettivo di mercato della squadra di Stefano Pioli. I rossoneri, a caccia di un centravanti di spessore internazionale, potrebbero fare uno sgarbo ai ‘cugini‘ interisti che hanno avuto Lukaku in prestito dal Chelsea nella scorsa stagione.

L’attore e tifoso del Chelsea ‘spinge’ Lukaku al Milan

In molti pensano che Lukaku, molto legato all’Inter con cui ha vinto diversi trofei, non possa proprio pensare di giocare per i rivali del Milan nella prossima stagione. Ma chi lo conosce da anni e ne segue le vicende sportive la pensa in maniera opposta. Come il giovane attore Rory Jennings, noto in Gran Bretagna per aver interpretato diverse serie TV locali come Doctor Who o Eastenders.

Grande tifoso del Chelsea, Jennings ha fatto intendere che Lukaku sia un calciatore poco legato alla maglia o alla passione dei tifosi, mentre è molto attratto da altri fattori nelle scelte professionali. “È un narcisista, non ha lealtà o amore per nessuno tranne che per se stesso. È un ciarlatano, non mi stupirebbe se alla fine andasse al Milan nel giro di pochi giorni” – ha ammesso con una certa vena critica l’attore ai microfoni di Talksport.

Questa particolare polemica nei confronti delle scelte e del carattere di Big Rom dunque lo avvicinerebbe al Milan, che magari può convincere Lukaku con una maglia da titolare e con un progetto tecnico basato attorno a lui. Resta sempre da capire la formula del trasferimento (i rossoneri preferirebbero un prestito) e soprattutto l’ingaggio del belga che ad oggi percepisce 8,5 milioni di euro netti.

Lukaku potrebbe virare sul Milan e abbandonare l’ipotesi di un ritorno all’Inter, che resta la sua prima scelta, qualora i nerazzurri dovessero fare altre considerazioni in attacco. Infatti la squadra di Inzaghi, dopo aver chiuso per Thuram, vorrebbe prendere un calciatore più dinamico come Alvaro Morata.