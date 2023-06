Milan, chiuso il secondo colpo: c’è l’accordo

Il Milan è pronto a chiudere il secondo posto del mercato estivo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, c’è l’accordo di massima tra le parti

E’ un Milan scatenato in queste prime battute del mercato estivo. Dopo aver accolto e firmato i due portieri Marco Sportiello e Noah Raveyre a parametro zero (colpi di Maldini e Massara), è adesso atteso a Milano Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista, acquistato per rimpiazzare il partente Sandro Tonali, svolgerà domani le consuete visite mediche per poi recarsi a Casa Milan per le firme sul nuovo contratto.

Il Diavolo ha prelevato l’inglese dal Chelsea per 16 milioni di euro più bonus, per arrivare ad un complessivo di circa 20 milioni. Nel pomeriggio, Giorgio Furlani ha aperto poi una seria trattativa per un altro profilo di centrocampo, il classe 2002 Yunus Musah. Un affare che dovrebbe concludersi nel giro di qualche giorno. Il nuovo Milan, dunque, comincia a prendere forma.

E non è finita qui. Perché come informa Gianluca Di Marzio, oggi pomeriggio il club rossonero ha trovato un altro accordo per l’acquisto a parametro zero del profilo offensivo. Tutti i dettagli dell’esperto di mercato.

Milan, c’è l’accordo: contratto di quattro anni

Oggi pomeriggio, Giorgio Furlani ha incontrato Fali Ramadani, l’agente di Ante Rebic. Il croato è stato probabilmente uno degli argomenti trattati, ma principalmente le parti si sono incontrate per discutere di Luka Romero, il giovanissimo talento argentino che il Milan segue dai tempi del Mallorca. Classe 2004, Romero può rappresentare un futuro top player se aiutato e supportato al massimo nella crescita.

Ebbene, dopo un incontro di circa due ore e mezza, il Milan ha trovato l’accordo di massima con l’agente Fali Ramadani per il giovane. Come riporta Gianluca Di Marzio, si è pattuito un contratto di quattro anni per Luka Romero. Ci saranno da definire gli ultimi dettagli, ma ci sono pochi dubbi che l’argentino sarà presto un rossonero. Era stato acquistato nel 2021 dalla Lazio, la quale aveva versato nelle casse del Mallorca circa 400 mila euro.

Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno coi biancocelesti, permetterà al Milan di chiudere l’ennesimo affare a parametro zero. Probabilmente andrà qualche commissione all’agente, ma si tratta comunque di una trattativa low cost per un talento davvero promettente. A stupire di Luka Romero è la duttilità tattica. Esterno destro principalmente, dato anche il piede sinistro, ma sa occupare con qualità anche la fascia opposta e il ruolo di trequartista sotto punta.

Secondo Gianluca Di Marzio, l’idea del Milan è quella di utilizzarlo più come un trequartista che come esterno.