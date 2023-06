Inter, addio improvviso: l’annuncio su Instagram, tifosi spiazzati

Il difensore ha già salutato tutti attraverso un messaggio commovente sui social: lascia il club nerazzurro dopo oltre nove anni

In casa Inter continua la rivoluzione sul mercato. I nerazzurri hanno una strategia chiara, che è quella di ricavare un bel gruzzolo da tre cessioni per poi reinvestire e completare la rosa con giocatori che facciano al caso della squadra di Simone Inzaghi.

Il tecnico piacentino ha già dovuto salutare Milan Skriniar, con lo slovacco che non ha rinnovato ed è destinato al PSG. La cessione più vicina al momento è quella di Marcelo Brozovic, che sta riflettendo sulla destinazione araba dell’Al Nassr, ma che comunque è in uscita, così come potrebbe essere Andre Onana se dal Manchester United arrivasse una grande offerta per lui, almeno da 60 milioni di euro. E’ partito Edin Dzeko, e hanno le valigie in mano anche Gosens e Correa.

A quel punto l’Inter andrebbe a investire su Frattesi e sul portiere, con Trubin dello Shakhtar che piace molto, e sul ritorno di Romelu Lukaku, per il quale il Chelsea vuole 30 milioni e non apre a un nuovo prestito. C’è però un altro protagonista degli ultimi anni del club interista, che non rimarrà e che ha già salutato tutti. Stiamo parlando di Danilo D’Ambrosio, il cui contratto è appena scaduto.

D’Ambrosio saluta l’Inter

Il difensore era arrivato nel gennaio del 2014 dal Torino e in nerazzurro è stato per quasi dieci anni. Stavolta l’Inter ha però deciso di non rinnovare il contratto dell’ormai 34enne, che a questo punto si svincola e valuterà il suo futuro.

Prima di scegliere la prossima destinazione, D’Ambrosio ha voluto salutare il mondo Inter con un bel messaggio pubblicato sul proprio account Instagram. Queste alcune delle frasi scritte: “Avrei voluto terminare la mia carriera nella squadra che tifo da sempre (ora lo posso dire..) ma ciò non è stato possibile, peccato! Inter per me significa famiglia. Famiglia come quella che io e mia mogli abbiamo scelto e desiderato di creare proprio qui”.

Il messaggio è più lungo e contiene altre belle parole per il club nerazzurro, del quale però D’Ambrosio non farà più parte dalla prossima stagione. Il difensore adesso è svincolato e può rappresentare una soluzione interessante anche per qualche club di Serie A, che potrebbe beneficiare della sua esperienza.