Pulisic tra Milan e Lione: il giocatore ha già deciso

Dall’Inghilterra filtrano decisive novità sull’affare Christian Pulisic per il Milan. La fonte accreditata ha svelato un dettaglio fondamentale

Sono ore molto calde per il Milan e il suo mercato. Questa nuova settimana potrebbe essere quella giusta per chiudere altri colpi. Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada hanno diversi dossier sulla scrivania, tutti davvero importanti. Ci sono trattative aperte con diversi club, che si vogliono chiudere quanto prima. Al momento, due nomi caldissimi sono quelli di Samuel Chukwueze e Christian Pulisic, esterni della trequarti che il Milan vorrebbe portare entrambi in Italia.

La possibilità è concreta, dato che il club rossonero ha raggiunto gli accordi con tutti e due i giocatori. L’ostacolo è la trattativa con Villareal e Chelsea, i quali stanno facendo muro con alte richieste. La grande sensazione è che da oggi si comincerà a fare sul serio per portare a termine i due affari. Grandi novità arrivano sulla trattativa per Christian Pulisic, direttamente dall’Inghilterra. Ed è una fonte autorevole come lo Standard a riportarle.

Il Milan è in concreta corsa per il trequartista americano del Chelsea, ma nelle ultime ore c’è stato l’inserimento prepotente di una concorrente. Si tratta del Lione come vi abbiamo raccontato. Lo Standard rivela come stanno davvero le cose.

Pulisic, Milan o Lione? C’è una verità

La fonte inglese conferma che l’offerta presentata dal club di Ligue 1 è superiore a quella fatta dal Milan. I rossoneri, infatti, hanno messo sul piatto 12 milioni sterline (14 milioni di euro), mentre il Lione ha avanzato una proposta economica di 21 milioni di sterline (24,5 milioni di euro) più una percentuale al Chelsea sulla futura rivendita. E’ chiaro che la distanza nell’offerta tra i due club è netta. Secondo lo Standard, rimane da capire se il Milan pareggerà l’offerta dei francesi nelle prossime ore. Ma c’è un fattore cruciale su cui Furlani può fare affidamento.

Infatti, Christian Pulisic ha già dato la sua preferenza: è assolutamente favorevole al trasferimento al Milan. Preferisce la meta rossonera a quella francese, senza se e senza ma. Lo Standard conclude che entrambi i club in corsa hanno una proprietà americana, stessa nazionalità dunque del giocatore. Un fattore che potrebbe essere decisivo. Adesso si rimane in attesa, probabilmente, di un rilancio nell’offerta per Pulisic. Ma il Milan non ha l’intenzione di pagare per l’ex Dortmund quanto speso per Loftus-Cheek.

In questo modo, però, rischierebbe di spingere il giocatore verso la Ligue 1. Non ci resta che attendere aggiornamenti. I tifosi sarebbero assolutamente entusiasti dell’arrivo del 24enne americano, definito un enorme talento offensivo.