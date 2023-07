Christian Pulisic, un jolly per Pioli: in che ruolo giocherà nel Milan

Ecco come giocherebbe Christian Pulisic nel Milan, qualora la società rossonera completasse il suo acquisto entro l’estate.

Tra i nomi più battuti in queste settimane estive vicini alle cronache Milan, c’è sicuramente quello di Christian Pulisic. Vale a dire il noto trequartista nato negli Stati Uniti ma che milita nei campionati del vecchio continente ormai da tempo.

Il fantasista americano, classe 1998, piace ai rossoneri per due motivi. In primis perché calciatore molto tecnico, che farebbe comodo a moltissime squadre soprattutto col modo di giocare simile a quello di Stefano Pioli. Ma anche perché essendo made in USA come la proprietà RedBird, il suo innesto sarebbe un’operazione attrattiva di marketing e di riconoscibilità enorme.

Oltre ad essere un giocatore tecnicamente molto valido, Pulisic è anche da considerarsi un vero e proprio jolly. In carriera ha infatti ricoperto numerosissimi ruoli: centrocampista classico, mezzala offensiva, trequartista puro, esterno d’attacco ed è stato persino schierato da atipico centravanti.

Milan, tre opzioni per il ruolo di Pulisic

Ma andiamo ad individuare in quale ruolo Christian Pulisic potrebbe rendersi maggiormente utile alla causa rossonera. Pioli ha già qualche idea a riguardo, ma molto dipenderà dal sistema di gioco che il suo Milan adotterà nella prossima stagione.

In teoria, senza troppi cambiamenti da sottolineare, Pulisic potrebbe rappresentare l’erede ideale di Brahim Diaz, anche se con caratteristiche diverse. Più rapido e brevilineo lo spagnolo, ormai del Real Madrid, più tecnico e palleggiatore lo statunitense, che potrebbe in primis essere schierato come trequartista tipico, da numero 10 alle spalle della prima punta.

Ma c’è chi assicura che Pioli sia pronto a cambiare modulo, dire addio al 4-2-3-1 ormai consueto e spostarsi ad un più dinamico 4-3-3, puntando sulla corse delle mezzali di centrocampo. In questo ambito Pulisic si sposterebbe nella posizione in cui è stato maggiormente impiegato nell’ultima annata con il Chelsea.

Ovvero da ala destra d’attacco. Il fantasista originario della Pennsylvania potrebbe partire largo a destra, sostituendo di fatto Junior Messias nei piani titolari del Milan, e componendo un trio d’attacco sicuramente niente male con Giroud (o un altro centravanti) e Rafa Leao. Una soluzione meno tattica o duttile, ma che potrebbe sfruttare le capacità di Pulisic negli ultimi 20 metri.

La terza opzione è quella di vedere Pulisic da esterno sinistro, come alternativa a Rafa Leao e sostituire il deludente Ante Rebic nelle gerarchie offensive. Non da escludere che, in caso di problemi in avanti, Leao possa slittare a fare la prima punta (come ai tempi di Lille) lasciando Pulisic largo a sinistra. Insomma non mancano le possibilità per questo jolly a stelle e strisce.