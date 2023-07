Giorgio Furlani: “Lavoriamo sodo per un Milan competitivo. Non è un anno zero” (VIDEO)

Furlani ha fatto il punto della situazione a Milanello: l’amministratore delegato del Milan è carico per la nuova stagione rossonera.

Non poteva mancare Giorgio Furlani nel giorno del raduno della squadra di Stefano Pioli a Milanello. L’amministratore delegato rossonero è coinvolto più che in passato nelle scelte che riguardano il futuro, visto che si impegna in prima persona sul calciomercato.

L’ex portfolio manager di Elliott si è concesso ai microfoni dei media: “Oggi inizia la stagione e gli obiettivi sono quelli di sempre, quindi essere competitivi sia in Italia sia in Europa. Stiamo lavorando, ci si concentra sul calciomercato ma c’è anche un lavoro di tipo organizzativo e di far crescere il Milan in varie maniere. Stiamo lavorando sodo”.

Furlani ha poi proseguito spiegando un concetto importante: “Qualcuno ha parlato di anno zero, ma non è così. È l’anno 124 del Milan. È l’evoluzione di un lavoro iniziato cinque anni fa e continueremo, per migliorare il club e ottenere risultati sempre migliori“.

I tifosi si aspettano tanto dal calciomercato della società. Ci sono più operazioni in entrata da effettuare per rinforzare l’organico a disposizione di mister Pioli. Furlani e il resto della dirigenza si stanno muovendo per migliorare ogni reparto.

Oggi a Milanello si sono visti volti nuovi come Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek e Luka Romero. Altri ne arriveranno. Il prossimo dovrebbe essere Christian Pulisic, per il quale è stato trovato l’accordo con il Chelsea.