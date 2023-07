Zaniolo spiazza tutti: niente Milan né Juve, decisione incredibile

Un altro calciatore nel mirino del Milan in tempi recenti sembra propenso ad accettare le lusinghe dall’Arabia Saudita come molti colleghi.

La tendenza dell’estate 2023, che sta letteralmente rivoluzionando il calciomercato internazionale, si chiama Arabia Saudita. Infatti i fondi sovrani ed i grandi proprietari hanno deciso di investire pesantemente nel calcio e nell’acquisto di grandi giocatori occidentali per far diventare la loro lega un campionato di primo livello.

Basti pensare che ad oggi sono già numerosi i fuoriclasse internazionali che hanno scelto di giocare nella Saudi Pro League. A cominciare da Cristiano Ronaldo, che ha aperto la strada a gennaio scorso, passando ai recenti trasferimenti dorati dei vari Benzema, Brozovic, Koulibaly, Firmino e Kanté.

E non finisce qui. I sauditi vogliono continuare ad arricchire le proprie rose con altri campioni europei o comunque che militano nel calcio del vecchio continente. Uno dei prossimi colpacci potrebbe essere tutto italiano e riguardano un vecchio pallino di mercato del Milan.

Anche Zaniolo verso l’Arabia: lo vuole l’Al-Hilal

L’ultima idea del campionato arabo è quella di portare in medio oriente un calciatore ancora molto giovane e di grande talento. Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo, l’ex attaccante della Roma che attualmente milita nel Galatasaray, in Turchia.

Secondo ciò che scrive il portale turco Fotomac, Zaniolo sarebbe finito nel mirino dei fondi sovrani sauditi, in particolare per quanto riguarda il club dell’Al-Hilal. Per intenderci la squadra che ha da poco tesserato Kalidou Koulibaly dal Chelsea e Ruben Neves dal Wolverhampton. Ora nel mirino della formazione di Riad ci sarebbe anche il classe ’99 italiano.

Gli arabi sarebbero pronti a sborsare i 35 milioni di euro di clausola rescissoria che servono per strappare al Galatasaray il cartellino di Zaniolo. Una beffa per quanto riguarda diversi club italiani, in particolare Milan e Juventus che stavano valutando l’ipotesi di riportare l’ex giallorosso in Serie A, puntando sulla sua volontà di tornare nel calcio che conta.

Invece Zaniolo potrebbe fare una scelta completamente diversa, allontanandosi sempre di più dal calcio europeo e volando in Arabia Saudita, dove verrebbe di certo ricoperto d’oro con un ingaggio faraonico. Ancora non si hanno notizie concrete su presunte offerte di stipendio, ma sicuramente il talento di Massa Carrara andrebbe a guadagnare cifre impensabili in Italia.

Una strana parabola quella di Zaniolo, che prima del 2020 era considerato uno dei gioielli indiscussi del calcio italiano ed europeo. Poi il doppio infortunio al ginocchio ed un carattere bizzoso e irrequieto lo hanno allontanato da certi palcoscenici.