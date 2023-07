Chukwueze si complica, il Milan cambia obiettivo: trattativa calda

I rossoneri stanno valutando la nuova ipotesi per l’esterno d’attacco e sono a colloquio con la società: la richiesta rappresenta un ostacolo

Il raduno del Milan è già cominciato e la squadra rossonera comincia a lavorare in vista della prossima stagione. Nei primi allenamenti si lavora sulla parte atletica e su quella tattica con i giocatori che al momento sono a disposizione, in attesa dell’arrivo dei Nazionali.

Già nei prossimi giorni questi ultimi sono attesi per la partenza per la tournée americana. Stefano Pioli spera di avere la squadra più pronta possibile per la partenza del 21 luglio, quindi anche con qualche acquisto in più. In questo senso la società sta provando a muoversi in maniera rapida per chiudere le operazioni in entrata che si stanno portando avanti da tempo. Tra queste c’è quella legata all’esterno d’attacco.

Come è stato spiegato anche ieri, si sta allontanando sempre di più l’ipotesi di Samuel Chukwueze. Il costo dell’ala nigeriana rimane molto alto e il Villarreal non abbassa le pretese neanche un po’. Per questo motivo la dirigenza del Diavolo sta cominciando a rassegnarsi e valuta altre possibilità in quel ruolo. Il Milan cerca un calciatore di piede mancino e bravo nell’uno contro uno e i profili sono tanti, e uno di questi è Gustav Isaksen.

Isaksen, il Midtjylland ha fatto una richiesta al Milan

Il cambio di direzione era stato annunciato ieri da Claudio Raimondi a Sportmediaset, e oggi l’esperto di mercato ha confermato questo situazione, specificando che la distanza tra domanda e offerta tra i rossoneri e il sottomarino giallo per Chukwueze è sempre molto ampia.

Raimondi ha spiegato che la forbice è troppo alta, circa 10 milioni di euro, e che per questo la pista di Isaksen, classe 2001 del Midtjylland, è sempre più calda. L’esterno d’attacco danese si è messo in mostra in Europa League l’anno scorso, segnando anche due gol alla Lazio, e il suo valore si aggira attorno ai 10-12 milioni di euro. 22 reti complessive per il talento che piace davvero tanto al club rossonero, e che soprattutto è più facilmente arrivabile.

Claudio Raimondi ha affermato che i due club ne stanno parlando e che c’è stata una precisa da parte del Midtjylland. Il club danese vorrebbe che il Milan lasciasse il giocatore a loro fino ai playoff di Conference League. Una richiesta che crea di sciuro qualche problema, soprattutto perché è ben nota la volontà di Stefano Pioli di avere i nuovi acquisti nel minor tempo possibile.