Milan, Pulisic: “Sono emozionato, non vedo l’ora di iniziare. Mi trovo bene anche a destra”

Christian Pulisic si presenta come nuovo giocatore del Milan in conferenza stampa. Di seguito tutte le dichiarazioni del nuovo acquisto rossonero

Christian Pulisic è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Un acquisto che ha reso estremamente entusiasti tutti i tifosi, consapevoli dell’enorme qualità e talento dell’americano. Il club rossonero se lo è aggiudicato dal Chelsea per una cifra di 22 milioni di euro. Niente male come affare data la portata del giocatore, considerando però che il suo contratto era in scadenza nel 2024, quindi tra un anno.

Pulisic arriva al Milan per dare più qualità alla trequarti di Stefano Pioli. C’è già tantissima curiosità per capire come e in che posizione l’allenatore rossonero utilizzerà l’americano classe 1998. Per molti verrà schierato da trequartista dietro la punta, ma anche in dipendenza dal modulo che verrà adottato potrebbe svolgere il ruolo di esterno tanto a destra quanto a sinistra.

Intanto, oggi Christian si presenterà alla stampa come nuovo giocatore del Milan in conferenza. Di seguito tutte le dichiarazioni del grande acquisto dell’estate rossonera.

Pulisic, conferenza stampa di presentazione

Pulisic si è così espresso sulle sue prime sensazioni: “Sono emozionato di essere qui a Milano. Si respira la storia del club. Veder giocare il Milan è stato divertente e sono qui anche per questo, voglio aiutare la squadra a fare anche meglio. Ho accumulato un’esperienza importante, è stato bellissimo vincere la Champions col Chelsea e spero di farlo anche qui“.

Anche lui ha parlato con Pioli prima di accettare l’offerta del Milan: “Ho avuto l’opportunità di parlare con Pioli e ho sentito la volontà di avermi qui, anche per il ruolo. Non vedo l’ora di iniziare“. “L’ho scelto perché è stato bellissimo veder Ibrahimovic con quel numero. Non voglio sostituirlo, sia chiaro. Per me è un nuovo inizio, l’11 mi piaceva ed era disponibile e l’ho chiesto. Leggende del Milan? Ricordo benissimo Kakà, Ibrahimovic e i grandi di adesso“.

Qual è il suo parere su Leao: “Voglio aiutare il Milan in fase offensiva. Leao è impressionante, io penso di essere un giocatore analogo. Non vedo l’ora di contribuire e non vedo l’ora di farlo con i miei compagni di squadra“. Gli ultimi difficili anni al Chelsea: “Negli ultimi anni c’era un’atmosfera molto particolare, sono contento di ritrovarlo. Per me è un nuovo inizio. Ho parlato con Fikayo ma anche con Giroud, ho un rapporto bellissimo con tutti. Anche loro sono contenti che io sia qui“.

Su come si pronuncia correttamente il suo cognome: “Mi andrà bene la pronuncia croata“. Su qual è il suo ruolo preferito: “Sia trequartista che esterno sono le mie posizioni, io ho giocato molto a sinistra ma mi trovo bene anche a destra. Sono abituato in entrambi i lavori. Mi trovo benissimo a giocare dietro le punte. Ci sarà solo bisogno di tempo per allenarmi con gli altri“.

Compirà gli anni il giorno in cui ci sarà il derby contro l’Inter: “E’ il giorno del mio compleanno? Bene, adesso che lo so rispondo che il miglior modo di festeggiare è vincere e fare un gol. Mi fa piacere“. Quando ci sono stati i primi contatti con il Milan: “I primi contatti sono arrivati mentre ero in Nazionale. Volevo dire sì fin da subito ma c’è stato bisogno di un po’ di confronto. Sono bastati pochi giorni e sono contentissimo di essere qua“. Sulle sue qualità di dribbling: “Il dribbling è una delle mie caratteristiche fondamentali. Proprietà americana? Sì ho parlato con loro“.

Se preferisce il campionato o la Champions: “Entrambi. La Serie A è un nuovo campionato, so che portarlo a casa sarebbe un ottimo traguardo, per i tifosi e per il club. Sono due tornei talmente importanti che quando sei in campo non hai bisogno di altre motivazioni“.