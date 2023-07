Calciomercato Milan, è ufficiale: l’attaccante è stato ceduto

Adesso è ufficiale. L’attaccante è stato ceduto: giocherà in Bundesliga la prossima stagione. Grande guadagno per il club

Il Milan è ancora alla disperata caccia di un nuovo attaccante, uno che per qualità e integrità fisica possa affiancare al meglio Olivier Giroud. Il francese, a 36 anni, non può più permettersi di trascorrere l’ennesima stagione come quella scorsa, senza un supporto che possa davvero dargli il cambio e farlo rifiatare. Non è una novità che Divock Origi e Ante Rebic non si sono dimostrati all’altezza del compito. Spesso infortunati, hanno fatto mancare la presenza anche quando erano poi a disposizione.

I due, il belga e il croato, sono entrambi alla porta. Non è chiaro se davvero entrambi lasceranno il Milan questa estate, ma l’intenzione del club è sicuramente quella. Non è un caso che Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani sono alle prese con una serie di dossier per l’attacco. Piacevano tanto Gianluca Scamacca e Alvaro Morata, ma nell’ultimo periodo ha preso sempre più piede la pista Taremi del Porto.

Invece, secondo quanto apprendiamo da fonti francesi, è definitivamente sfumata la pista che conduceva all’attaccante belga. E’ stato definito il suo trasferimento presso il club tedesco. Un grande affare, che né il Milan né gli altri club interessati avrebbero avuto la forza economica di portare a termine.

Ufficiale, lo ha acquistato il Lipsia

Come riportato dal giornalista Sacha Tavolieri, Lois Openda sarà presto un nuovo calciatore del RB Lipsia. L’attaccante belga del Lens piaceva a mezza Europa, tra cui appunto Milan, Lazio e Inter in Italia. Il club francese ha, però, sempre avuto una grande richiesta economica per la cessione, vicina ai 50 milioni di euro. E come riporta Sacha, il Lipsia se lo è aggiudicato per 45 milioni di euro bonus inclusi. Quanto al giocatore, è pronto per lui un contratto di cinque anni (2028).

Anche il Club Brugge, società da cui il Lens lo aveva acquistato, si aggiudica una percentuale sul prezzo di cessione. Ai belgi andranno circa 4 milioni di euro, dunque il 12,5% della vendita. Quindi, è stato ben definito il futuro di Lois Openda, che avrà modo così di mettersi in mostra su un palcoscenico ben più importante, anche se il Lens, va ricordato, avrebbe giocato la Champions League la prossima stagione. Ma la maxi offerta del Lipsia ha fatto chiaramente vacillare e cedere i francesi.

Comincia un nuovo capitolo per il classe 2000. Il Milan lo ha seguito per diverso tempo, ma la cifra richiesta è stata davvero troppo alta per le possibilità delle casse rossonere.