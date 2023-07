Luka Romero, toccata e fuga? Il piano del Milan

Luka Romero è da poco arrivato al Milan, ma il giovanissimo fantasista potrebbe anche essere soltanto di passaggio in questa estate.

Uno dei colpi di prospettiva messi a segno dal Milan nelle prime settimane di calciomercato ha riguardato un talento giovane e di cui si parla un gran bene, con una discreta esperienza nel campionato di Serie A.

Si tratta di Luka Romero, fantasista e esterno d’attacco di origine argentina. Il Milan ha aspettato la scadenza di contratto del giovane talento con la Lazio, club nel quale ha militato nelle ultime due stagioni, per poi metterlo sotto contratto fino al giugno 2027.

In questi giorni Romero si sta allenando a Milanello con la sua nuova squadra, agli ordini di mister Pioli e con l’intento di convincere la squadra rossonera a puntare subito su di lui, come ha detto anche nella conferenza stampa di presentazione. Ma il Milan pare avere un piano alternativo, spiegato da Tuttosport. Non è infatti detto che l’ex laziale possa restare in rosa per la nuova stagione.

Romero verso la cessione in prestito: dipende dai nuovi innesti

L’idea del Milan infatti sarebbe quella di cedere subito Luka Romero. Ovviamente con la formula del prestito secco, così da farlo giocare e maturare altrove. Una decisione che verrebbe presa senza dubbio qualora il Milan riuscisse a reperire un altro rinforzo, di maggior qualità ed esperienza, sulla corsia destra d’attacco.

Il Milan infatti ad oggi è messo piuttosto bene con gli esterni offensivi. A destra vi sono Messias e Saelemaekers (entrambi cedibili), a sinistra Leao e Rebic, oltre al neo acquisto Pulisic che può giocare largo su entrambe le fasce. Romero sarebbe una soluzione in più, che però in caso di arrivo di una nuova ala destra rischierebbe di essere impiegato col contagocce.

Nelle prossime settimane, in base alle mosse di mercato in entrata, il Milan potrebbe dunque proporre a Romero di andare a giocare fino al 2024 in prestito altrove. Per ora non vi sono dialoghi concreti con alcun club, ma l’intenzione è quella di parcheggiarlo in Serie A, in una squadra che possa mettere in mostra le sue qualità offensive.

Tutto potrebbe cambiare qualora il Milan ricevesse offerte accettabili per altri calciatori dell’attacco. La squadra di Pioli ha messo sul mercato diversi elementi: Rebic, Origi, Messias e De Ketelaere sono tutti in attesa di proposte esterne. Qualora dovessero partire quasi tutti questi elementi, Romero potrebbe anche avere una chance di rimanere in squadra.