Dal Napoli al Milan: Ambrosini suggerisce il prossimo acquisto

Il Milan sta lavorando per completare la squadra e Ambrosini ha suggerito i nomi di alcuni rinforzi che sarebbero utili a mister Pioli.

Finora a Milanello sono arrivati Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero e Christian Pulisic. Presto arriverà anche Tijjani Reijnders, per il quale la trattativa con l’AZ Alkmaar è finalmente giunta a un epilogo positivo. Ma il mercato rossonero non è finito.

Sicuramente verranno presi anche un altro centrocampista, un esterno destro offensivo e un attaccante. Se dovesse partire Fodé Ballo-Touré, arriverà anche un terzino sinistro. Da non escludere neppure l’ingaggio di un terzino destro, visti i contatti avuti per Ivan Fresneda del Real Valladolid e Wilfred Singo del Torino.

Ambrosini, i consigli per il calciomercato del Milan

Per quanto riguarda il centrocampo, Massimo Ambrosini ha suggerito un nome nel corso dell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: “Zielinski. Fa la mezzala, incute timore alle difese e segna“.

Piotr Zielinski ha un contratto in scadenza a giugno 2024 ed è intenzionato a lasciare il Napoli. Il club più interessato in questo momento è la Lazio, dove è stato richiesto da Maurizio Sarri, che lo ha allenato prima a Empoli e poi anche in Campania. Il Milan si era interessato nell’estate 2018, quando il 29enne polacco militava nell’Udinese e fu poi il Napoli ad aggiudicarselo.

Zielinski in questo momento non sembra essere tra gli obiettivi del Milan. Ambrosini ha suggerito anche il nome di un altro centrocampista: “Mi piace Dominguez, ha personalità ed è portato per il calcio di Pioli“. Si riferisce a Nicolas Dominguez, anche lui in scadenza nel 2024. È stato accostato al Diavolo nelle ultime settimane. Il 25enne argentino potrebbe essere una buona riserva.

Infine, Ambrosini ha anche fatto i nomi del bomber e dell’esterno destro che farebbero molto bene in maglia rossonera: “Come centravanti dico Taremi. Lavora molti palloni, attira i centrali e apre gli spazi in area. Sarebbe una buona spalla per Leao. Come esterno destro Chukwueze dà elettricità“.

Mehdi Taremi e Samuel Chukwueze sono effettivamente degli obiettivi del Milan, però solo uno può arrivare a Milanello. Infatti, rimane libero un solo posto per tesserare un giocatore extracomunitario. Il primo è stato occupato da Ruben Loftus-Cheek.

Sia Taremi sia Chukwueze sono in scadenza a giugno 2024. Per il primo il Porto chiede almeno 20 milioni, mentre per il nigeriano il Villarreal ne pretende ben 35. Vedremo se sarà uno di loro a occupare l’ultimo slot extra UE o se ci sarà una sorpresa.