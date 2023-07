@ML – Reijnders al Milan, fissate le visite mediche: tutti i dettagli

Tijjani Reijnders sarà presto un nuovo giocatore del Milan. Fissato il giorno delle visite mediche del giocatore a Milano. Tutti i dettagli di MilanLive.it

Il Milan sta portando avanti un mercato deciso e consapevole. Giorgio Furlani a grandi passi sta chiudendo ogni trattativa utile a portare a Milanello elementi che possano rendere più competitiva la rosa di Stefano Pioli. Dopo gli arrivi di Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero e Marco Sportiello, c’è stato il grande acquisto di Christian Pulisic a ricoprire di entusiasmo l’ambiente.

L’americano rappresenta un grande colpo per dare qualità alla trequarti rossonera, un reparto fondamentale negli schemi e nelle idee di Stefano Pioli. Ma grande attenzione va data anche al centrocampo, che dopo la partenza di Sandro Tonali, e con anche l’infortunio di Ismael Bennacer, necessita con urgenza di innesti all’altezza. Non solo Loftus-Cheek dunque. Il Milan ha lavorato per settimane sul centrocampista dell’AZ Alkmaar, Tijjani Reijnders. La trattativa non è stata semplice, con gli olandesi che hanno fatto muro rifiutando due offerte e rimanendo fermi nella pretesa di 25 milioni di euro.

E’ stata necessaria l’enorme volontà del giocatore di legarsi al Milan per sbloccare l’affare. Tijjani ha infatti rinunciato a 3 milioni di euro dall’AZ Alkmaar, e l’affare è adesso praticamente concluso. Reijnders sarà prestissimo un nuovo giocatore del Milan, un elemento qualitativamente utile al centrocampo di Pioli. Come appreso da MilanLive.it, sono state già fissate le visite mediche per lui a Milano. Tutti i dettagli.

Reijnders, finalmente ci siamo

Tijjani Reijnders e il Milan sarà prestissimo realtà. Come appreso dalla nostra redazione di MilanLive.it, il centrocampista olandese sbarcherà domani sera a Milano per svolgere le visite mediche nella giornata di martedì. Al consueto iter seguirà l’arrivo a Casa Milan per la firma sul contratto. In queste ore si sta lavorando alla stesura dell’accordo.

Reijnders dovrebbe legarsi al Milan attraverso un contratto di cinque anni, e dunque in scadenza nel 2028. Gli toccherà uno stipendio di poco inferiore ai 2 milioni di euro, mentre all’AZ Alkmaar andranno circa 20 milioni di euro più 5 di bonus, alcuni più facili altri meno. Dunque, non ci resta che attendere la serata di domani per l’arrivo di Tijjani in Italia. Il giocatore arriva in tempo per partire con la squadra alla volta degli USA il 20 luglio, dove prenderà parte ad una tournée prestigiosa. Un aspetto fortemente voluto da Stefano Pioli, che ha espresso il desiderio di poter aver quanto prima disposizione Reijnders così da conoscerlo in netto anticipo rispetto all’inizio della nuova stagione.