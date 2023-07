De Ketelaere, c’è una squadra in pole: Charles ha le idee chiare

Il club olandese è una delle principali candidate per assicurarsi le prestazioni del belga: il giocatore ha un desiderio ben preciso

Saranno giorni importanti in casa Milan, perché il mercato è nella sua fase più importante per quanto riguarda i rossoneri. Il club ha confermato che sta per chiudere diversi acquisti nelle prossime giornate, oltre a quelli già ufficializzati.

La chiusura per Tijjani Reijnder dell’AZ Alkmaar è imminente e si tratterà del quinto arrivo in casa Milan, ma sono in programma altri innesti a centrocampo, perché i rossoneri devono far fronte sia all’addio di Sandro Tonali che alla lunga assenza per infortunio di Ismael Bennacer. Mister Stefano Pioli ha chiesto i rinforzi entro il 21 luglio, in modo da poter partire con la squadra al completo per la tournée americana, e la società farà il possibile per accontentarlo.

Per quanto riguarda la trequarti e gli esterni sono arrivati Christian Pulisic e Luka Romero, ma il Diavolo ha intenzione di fare un altro colpo in quel ruolo. Con tutti questi innesti è ovvio che, di conseguenza, dovrà esserci anche qualche uscita. Uno dei giocatori che potrebbe salutare Milanello è Charles De Ketelaere, investimento molto importante dello scorso anno, che però al momento non ha ripagato sul campo.

Il trequartista vorrebbe restare in rossonero

Nella prima stagione il trequartista belga ha faticato tantissimo e non è riuscito a segnare neanche un gol con la maglia rossonera. In tanti sanno che il primo anno in una squadra come il Milan è complicato e che ci vuole tempo, ma negli ultimi giorni sembra che l’ex Brugge non sia più così intoccabile.

Il Milan sta valutando le possibili soluzioni per cederlo e dal Belgio segnalano il PSV Eindhoven tra le principali candidate nella corsa al classe 2001. Lo specifica Rik Elfrink su ed.nl. Il club olandese vorrebbe approfittare di questa stagione non entusiasmante del ventiduenne per portarlo a casa e rilanciarlo alla grande, tentando quindi un colpaccio. I rossoneri sanno del rischio di un’eventuale cessione ma stanno cercando di capire a quanto possono ammontare le offerte.

In realtà però in tutto ciò c’è anche da considerare la volontà del ragazzo, reduce da un anno complicato, nel quale si è sacrificato per adattarsi al calcio italiano. Il desiderio di CDK, stando a quanto riportato anche da Gianluigi Longari di Sportitalia, sarebbe quello di continuare con la maglia del Diavolo anche per la prossima stagione e di provare a smentire i critici. Seguiranno certamente sviluppi nei prossimi giorni.