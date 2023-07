Milan, anche Musah! Colpo vicino, i dettagli

Milan scatenato sul mercato! Dopo Reijnders, in arrivo in città stasera, la società vuole chiudere anche per Musah per un centrocampo nuovo di zecca. Le ultime

Un profilo seguito, ammiccato, che sembrava nelle scorse settimane essere stato lasciato in disparte per motivi economici. Invece il Milan è tornato alla carica nelle ultime ore con prepotenza.

Il club rossonero vuole fortemente Yunus Musah, il centrocampista centrale di nazionalità statunitense che gioca nel Valencia. Un nome che era stato fatto già ad inizio mercato ma che, dopo gli arrivi di Loftus-Cheek e Reijnders, sembrava essere sparito dai radar.

Senza più Tonali e con un Bennacer che rientrerà verso fine anno, la necessità di un altro centrocampista è palese, soprattutto se alla fine Pioli deciderà davvero di passare al 4-3-3 (ma per adesso è solo un’ipotesi). La società ha individuato in Musah il profilo giusto perché garantirebbe ancor più soluzioni, dinamicità e qualità. Per questo motivo c’è stata un’accelerazione nelle ultime ore e adesso il Milan sembra davvero vicino anche a questo acquisto. Le ultimissime.

Milan-Valencia, distanza minima: le ultime

Le ultime news sulla trattativa tra Milan e Valencia le ha lanciate poco fa su Twitter il giornalista Matteo Moretto. Stando a quanto scrive sul suo profilo Twitter, l’affare per Musah sarebbe ben indirizzato.

Nelle scorse settimane il Milan l’aveva in pugno per 17 milioni, prima di un inaspettato dietrofront del Valencia che adesso ne chiede 25. La distanza c’è ma è breve. Servirà uno sforzo da parte del club rossonero per ottenere l’ok definitivo.

Per la cessione di Musah si attenderà comunque il via libera di Peter Lim, il proprietario del Valencia. Nel frattempo il Milan ha già l’accordo verbale con il calciatore: pronto un quinquennale da 2 milioni netti a stagione.

Musah, classe 2002 nato a New York, ha una storia molto particolare. Infatti è nato negli USA e ha la cittadinanza americana, ma la sua famiglia è ghanese ed ha trascorso i primi 12 anni di vita in Italia, a Castelfranco Veneto, tirando i primi calci nel club dilettantistico del Giorgione. Poi il trasferimento nell’academy dell’Arsenal e nel 2019 il passaggio al Valencia dove è diventato calciatore vero. Dunque per lui l’Italia sarebbe un ritorno a casa.

Per il Milan, inoltre, sarebbe il secondo acquisto a stelle e strisce dopo quello di Christian Pulisic (il terzo in due anni se consideriamo Dest l’estate scorsa).