Milan, cessione UFFICIALE: l’attaccante in Serie B

Adesso è ufficiale. L’attaccante di proprietà del Milan passerà la prossima stagione in prestito. Lo ha comunicato il club con una nota

Il Milan è molto attento e attivo sul mercato. Tanti i colpi in entrata di grande qualità, ai quali si aggiungerà prestissimo quello di Tijjani Reijnders dell’AZ Alkmaar. Grande attenzione la nuova dirigenza la sta riservando anche ai suoi giovani, giocatori di talento ma ancora troppo acerbi per esprimersi ad alti livelli. Non c’è nulla di meglio delle esperienze in prestito per condurli al meglio verso una cresciuta e maturazione.

Dopo la cessione in prestito di Daniel Maldini all’Empoli, oggi è arrivata l’ufficialità di un’altra operazione. Si tratta di Marco Nasti, l’attaccante classe 2003 che sino al 2022 ha militato nella Primavera rossonera. L’ultima stagione, il 19enne l’ha invece passata al Cosenza in Serie B, dove si è fatto ben notare. 27 presenze complessive con 5 gol messi a segno. Dopo aver disputato anche i playout, e contribuendo alla salvezza della squadra, ha fatto ritorno al Milan.

Adesso, però, Nasti è già pronto per una nuova e importante esperienza. La notizia è ufficiale, l’attaccante tornerà in prestito in Serie B.

Marco Nasti, nuova esperienza in prestito

Come comunicato con una nota ufficiale, Marco Nasti è un nuovo giocatore del Bari, club che milita in Serie B e che ha sfiorato la promozione nella passata stagione. Per il giovane attaccante si tratta indubbiamente di un salto di qualità, potendo far parte di una squadra che ha ambizioni superiori. Di seguito il comunicato ufficiale del Bari che riporta dell’acquisto di Marco Nasti dal Milan:

“SSC Bari comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione di riscatto e controriscatto, i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Marco Nasti (Pavia, 17.09.2003); l’attaccante sarà da subito a disposizione di mister Mignani nel ritiro di Roccaraso”.

Dunque, come per Daniel Maldini, il Milan ci ha tenuto a conservare la possibilità di non perdere il controllo sul talentoso giovane. Il controriscatto in favore dei rossoneri permette infatti di mantenere la possibilità di riavere il calciatore a Milanello a fine stagione. Proprio come fatto con Lorenzo Colombo a giugno scorso. Il Lecce aveva esercitato il diritto di riscatto sul classe 2002 (3,5 milioni di euro), ma il Milan non ha voluto sentirne di perdere definitivamente un potenziale bomber del futuro e ha dunque approfittato del controriscatto pattuito col club pugliese (4,5 milioni di euro)

E’ importante per il Milan sapere di poter contare sugli elementi di qualità cresciuti nel proprio vivaio.