Milan, sfuma il bomber: ha scelto l’Atletico Madrid

Il bomber individuato dal Milan per la prossima stagione sta per sfumare: ha scelto l’Atletico Madrid, pronti 45 milioni, rossoneri spiazzati

Olivier Giroud andrà via, una nuova esperienza ai Los Angeles lo aspetta: l’attaccante francese è alle ultime settimane con la maglia del Milan indosso per poi lasciare la Serie A e l’Europa per volare e giocare in un calcio meno competitivo. E l’addio del numero 9 impone l’acquisto di un centravanti di livello, che possa non far rimpiangere il francese.

Il nuovo ciclo del Milan, con un tecnico differente da Pioli in panchina impone anche un bomber che possa essere ottimo sia per il presente che per il futuro. Ecco quindi che le attenzioni dei rossoneri si sono concentrate tutti su profili sostenibili per il bilancio. Il che vuol dire anche valorizzarlo nel breve termine e poi magari rivenderlo a cifre più alte per generare plusvalenze.

Un modo sicuramente utile per autogestire al meglio il club: d’altronde in via Aldo Rossi hanno già dimostrato come nessuno sia incedibile, visto quanto accaduto con Tonali la scorsa estate, con una cessione record di ben 80 milioni al Newcastle.

Milan, niente Giménez: l’Atletico Madrid lo soffia ai rossoneri

Ovviamente vi sono delle preferenze ben delineate in casa rossonera: Joshua Zirkzee è di gran lunga il preferito ma il Bologna chiede oltre 50 milioni di euro, più che lecito vista la sua strepitosa stagione disputata. Un profilo che piace è anche Viktor Gyokeres, centravanti svedese dello Sporting Lisbona che ha in Ibrahimovic proprio il suo idolo.

Ecco perché potrebbe scendere in campo proprio il senior advisor del club rossonero per strappare alla concorrenza uno dei migliori profili del panorama italiano ed internazionale. Piace sempre – e molto – anche Benjamin Sesko, lo sloveno del Lipsia, il più giovane del lotto, appena 20 anni, ma anche uno dei più costosi considerato come il club tedesco sia una vera e propria bottega cara.

Un profilo nel mirino, però, sta sfumando: si tratta di Santiago Gimenez, altro attaccante che sta incantando l’Europa intera a suon di reti. Il bomber messicano, nelle ultime due stagioni con la maglia del Feyenoord è andato sempre oltre quota 20 reti a stagione. Si è ormai consacrato ed è pronto a lasciare l’Olanda nonostante il suo contratto fino al 2027.

L’Atletico Madrid ha messo gli occhi proprio su Giménez: è Diario Record ad affermarlo e spiega come i colchoneros siano pronti a mettere sul piatto ben 45 milioni di euro per sbaragliare la concorrenza e portarlo nella capitale spagnola. D’altronde Giménez ha appena 23 anni e può essere considerato l’attaccante del presente e del futuro per il club biancorosso.