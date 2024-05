Ufficiale, il tecnico si svincola a fine stagione: pronto per il Milan?

Un allenatore che il Milan sta seguendo da molto vicino ha deciso di lasciare il proprio attuale club al termine della stagione.

Continua a far parlare e discutere la ricerca ormai nota del nuovo allenatore da parte della dirigenza Milan. La società di via Aldo Rossi, quando mancano ancora 4 giornate alla fine del campionato, ha deciso di mettere alla porta Stefano Pioli e cambiare progetto tecnico.

La ricerca è orientata su un profilo giovane ed internazionale, che punti su un calcio moderno ed offensivo. Non che Pioli sia stato un difensivista durante la sua esperienza, ma il Milan intende rivoluzionarsi con una figura piuttosto diversa. Julen Lopetegui appare al momento in pole per tale candidatura, ma la freddezza dei tifosi potrebbe far fare al club un passo indietro.

Sono comunque diversi i nomi finiti sul taccuino della dirigenza Milan, a partire dal mister basco appena citato e passando per tecnici di varie nazionalità ed esperienze. Uno di questi ha deciso ufficialmente di cambiare aria nella prossima stagione, proponendosi di fatto da svincolato come possibile nuovo allenatore rossonero.

Il mister vuole cambiare aria: è nella lista del Milan

La notizia l’ha lanciata il cronista, esperto di calciomercato italiano ed estero, Nicolò Schira. Secondo le sue fonti, l’olandese Mark van Bommel è pronto a dire addio alla panchina dell’Anversa al termine della stagione. L’ex centrocampista, come è noto, rappresenta uno dei nomi che il Milan sta seguendo per valutare il dopo-Pioli.

Nonostante un accordo con il club belga fino al giugno 2025, Van Bommel avrebbe fatto sapere alla società di non voler continuare. Pronto a cambiare aria, l’olandese potrebbe mettersi così in una condizione favorevole in caso di chiamata del Milan, ovvero da svincolato ingaggiabile senza dover trattare con il club d’appartenenza per essere liberato.

Sulla panchina dell’Anversa, il tecnico classe ’77 è riuscito a vincere un campionato nazionale, la coppa del Belgio e pure la Supercoppa. Peccato che il rendimento della sua squadra nella stagione attuale sia calato, visto che ha chiuso la regular season al terzo posto, mentre nella poule finale è crollato letteralmente scivolando in sesta posizione senza ripetere l’exploit del 2023.

Al Milan non dispiacciono affatto le capacità gestionali e le qualità del gioco di Van Bommel, già noto a Milanello come leader in campo ai tempi del 18° scudetto, di cui fu uno dei protagonisti. Al momento la candidatura dell’olandese per la panchina non è primaria, visto che in pole resta Lopetegui con un pensiero anche a De Zerbi, ma il profilo piace a Ibra e soci.