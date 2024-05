Milan, scelto il vice Theo Hernandez: colpo a parametro zero

Il Milan ha necessità di ingaggiare un vice di Theo Hernandez: individuato il colpo giusto, arriva dalla Spagna a parametro zero

Theo Hernandez e nulla più. Nella rosa del Milan, di fatto, non esiste un vero e proprio alter ego del terzino francese. Sarà perché, di fatto, Theo è una sorta di robot, sarà perché Stefano Pioli non rinuncia mai al suo calciatore di punta – insieme a Leao – ma sta di fatto che alle spalle del francese c’è il vuoto cosmico.

Quando indisponbile, come accaduto domenica scorsa contro la Juventus, Pioli sposta sull’out mancino Alessandro Florenzi, in grado di giocare anche su quella fascia, sebbene non sia proprio la sua naturale posizione. Alle sue spalle, invece, c’è il giovane Bartesaghi, portato in panchina dall’allenatore parmigiano nella sfida contro i bianconeri.

Pilastro della Primavera, cresce al pari di Jimenez, principalmente terzino destro ma in grado di giocare anche sulla fascia meno congeniale a lui. Possibile che il futuro del Milan sia loro, considerata la grande attenzione al settore giovanile in via Aldo Rossi ma per il presente sembra quasi doveroso trovare una valida alternativa ad Hernandez.

Milan, Miranda opzione valida come vice Theo

Ecco perché il Milan, in vista della prossima stagione, scandaglia il mercato alla ricerca di un profilo ideale, che accetti di fungere da riserva di Theo – uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo – ed al contempo farsi trovare pronto quando chiamato in causa.

D’altronde l’attuale stagione l’ha dimostrato appieno: una rosa come quella rossonera che punti a lottare per lo scudetto debba avere alternative valide in ogni posizione del campo.

Ecco perché nel mirino è fonito nuovamente Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 del Betis Siviglia. Il ragazzo, in questa stagione, ha disputato 21 gare in Liga con un gol ed un assist. Piede mancino, all’occorrenza può essere utilizzato anche al centro con buoni risultati.

Una duttilità molto apprezzata in casa rossonera per un calciatore ben dotato fisicamente, grazie ai suoi 185 centimetri di altezza. Il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 gugno e per il Milan sarebbe quindi un colpo parametro zero. Nelle ultime ore la pista – raffreddatasi – sembra aver preso di nuovo piede, con il club rossonero alla ricerca di un rinforzo di qualità sull’out mancino.

Su Miranda, è bene ricordarlo, c’è anche la concorrenza di club esteri ingolositi dal poter acquistare un calciatore di appena 24 anni a parametro zero: ecco perché il Milan dovrà accelerare le procedure se vorrà ingaggiarlo.