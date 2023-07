Milan-Torino, asse caldo: si chiude in settimana

Milan e Torino potrebbero fare affari: già in settimana potrebbe esserci un incontro tra le parti per arrivare alla fumata bianca. Il punto della situazione

Corre spedito il calciomercato del Milan. I rossoneri hanno messo a segno il quinto colpo, con l’acquisto di Reijnders: l’olandese è atteso in città nelle prossime ore, poi domani si sottoporrà alle visite mediche, prima di mettere nero su bianco.

Come detto è il quinto affare chiuso da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada. I due dirigenti rossoneri in precedenza avevano messo le mani su Marco Sportiello, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero e Christian Pulisic. Di fatto si è chiusa la prima parte del mercato, ma Stefano Pioli è in attesa dell’arrivo di altri calciatori. Servono sicuramente un altro centrocampista, oltre che un attaccante esterno e un centravanti che possa affiancare Olivier Giroud. Allo stesso tempo si proverà a mettere le mani anche su un terzino e a vendere gli esuberi. Guardando a questi ultimi aspetti attenzione all’asse con il Torino, che può davvero infiammarsi nelle prossime ore.

Milan-Torino: doppio affare, da Singo a Messias

Non è un segreto che il Milan si sia interessato a Singo. Il terzino destro ha un contratto in scadenza fra meno di un anno, il prossimo 30 giugno. Ha voglia di confrontarsi in una squadra e il suo entourage ha avuto contatti con Inter e Juventus, oltre che con i rossoneri. Proprio nei prossimi giorni non sono esclusi un nuovo avvicinamento con il Diavolo per arrivare alla fumata bianca.

Urbano Cairo valuta il suo cartellino circa 12 milioni di euro. Una cifra che può essere ammortizzata, attraverso l’inserimento di una pedina. Ivan Juric farebbe carte false per tornare ad allenare Tommaso Pobega, ma il giocatore più vicino a vestire la maglia granata del Torino è certamente Junior Messias.

Il brasiliano non rientra più nei piani di mister Stefano Pioli e al Torino potrebbe trovare quella continuità che a Milano gli è mancata. Il Milan valuta l’ex Crotone 8-10 milioni di euro, una cifra simile a quella di Singo. Le parti, dunque, potrebbero venirsi incontro per chiudere l’affare: regalare il terzino a pioli e l’esterno alto a Juric, part a lavoro.