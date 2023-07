Reijnders è arrivato a Milano: domani visite mediche e firma

Reijnders è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan: poco fa è atterrato a Linate ed è carico per l’avventura che lo attende.

Il club rossonero ha piazzato il quinto colpo di questo calciomercato estivo. Si tratta di Tijjani Reijnders, che dopo Ruben Loftus-Cheek è il secondo nuovo centrocampista che approda nella squadra di Stefano Pioli.

L’olandese classe 1998 è sbarcato poco fa all’aeroporto di Milano Linate con un volo proveniente da Amsterdam. Domattina sosterrà le visite mediche di rito e poi firmerà il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi quattro anni.

Calciomercato Milan, quanto costa Reijnders: cifre e dettagli

Il calciatore percepirà uno stipendio di circa 1,7 milioni di euro netti a stagione, l’AZ Alkmaar incasserà 20 milioni più 3 di bonus. Il terzo investimento del Diavolo, dopo quelli effettuati per Loftus-Cheek e Pulisic. I due ex Chelsea sono nomi più conosciuti in Italia, mentre Reijnders ha fatto parlare di sé soprattutto in tempi recenti.

Nella scorsa stagione il centrocampista olandese ha totalizzato 7 gol e 12 assist in 54 presenze totali tra Eredivisie, Coppa d’Olanda e Conference League. Numeri interessanti che hanno attirato le attenzioni del Milan, bisognoso di un giocatore con le sue caratteristiche in mediana.

L’ormai ex stella dell’AZ Alkmaar è un centrocampista dotato tecnicamente e al quale piace inserirsi in fase offensiva. I numeri dicono che sa incidere negli ultimi 25-30 metri. Sa rendersi pericoloso anche con i tiri dalla distanza. È alto 1,85 metri, sa farsi valere fisicamente ed dotato di buon dinamismo. Sembra avere tutto per fare bene al Milan.

Chiaramente Reijnders dovrà adattarsi a tutte le novità che incontrerà lasciando l’Olanda. Dovrà essere bravo a farlo più in fretta possibile. Senza dubbio, la società rossonera è stata brava a comprarlo prima della partenza della squadra per la tournée negli Stati Uniti. Il calciatore avrà tempo di conoscere bene Pioli e i compagni prima dell’inizio delle partite ufficiali.

Il Milan crede molto nelle sue qualità e si aspetta tanto da parte sua. C’è grande curiosità di vederlo all’opera in Italia. I tifosi vogliono conoscerlo meglio e sperano di scoprire un centrocampista all’altezza della prestigiosa e pesante maglia rossonera. In attesa di vederlo in azione, benvenuto Tijjani!