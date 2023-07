Stop alle trattative: “No al Milan, resto un altro anno”

Il calciatore ha manifestato un apprezzamento per il Milan, ma preferisce rimanere al proprio club. Ecco le sue parole che non lasciano davvero dubbi

“È ovviamente molto bello sentire che questi club come il Milan siano interessati. È una bella sensazione quando ci sono queste notizie, almeno si sa che si sta facendo bene e che si è osservati. Si può dire che non è bello, ma alla fine è così. Ti solletica un po’ l’ego. Per quanto mi riguarda, voglio rimanere al Feyenoord per un altro anno. È la cosa migliore per me stesso. Vedremo cosa succederà. Mi trovo davvero bene a Feyenoord”.

Parla così Mats Wieffer, a ‘Radio Rijnmond’. Il centrocampista, accostato ai rossoneri, ha dunque di fatto rispedito al mittente il corteggiamento del club rossonero. Il calciatore ha voglia ancora di giocare per la squadra olandese prima di fare il grande salto in un club di livello superiore come il Milan. Il Diavolo, inevitabilmente, sarà a chiamato a guardare altrove per rafforzare la mediana. Come è noto i rossoneri stanno cercando un altro centrocampista che possa completare il reparto.

Milan, il punto della situazione a centrocampo

La cessione di Sandro Tonali, ha spinto il Milan a muoversi con forza sul mercato per migliorare il reparto mediano. Il Diavolo in estate, senza il suo numero otto, si è ritrovato con il reparto ridotto all’osso, anche per le partenze di Aster Vranckx, tornato al Wolfsburg, al termine del prestito, e l’addio di Tiemoué Bakayoko. Senza contare l’infortunio di Ismael Bennacer, che ne avrà almeno fino a dicembre, che ha complicato davvero tutto.

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada si sono così dati da fare, mettendo le mani su due centrocampisti. Il primo colpo è stato Ruben Loftus-Cheek, che ha aggiunto al reparto quella fisicità che mancava dall’addio di Franck Kessie. Poi è stata la volta di Reijnders, qualità e quantità al servizio di Stefano Pioli. Per l’olandese la trattativa è andata in porto solo ieri e le prossime saranno decisamente le sue ore. Poi servirà almeno un altro colpo e il primo indiziato continua ad essere Musah, americano del Valencia per il quale il Milan è pronto a spendere una cifra vicina ai 18 milioni di euro.