Calciomercato Milan, un altro colpo dopo Reijnders: si chiude entro venerdì

Il Milan vuole assicurarsi un nuovo colpo di mercato prima della partenza per la tournée negli USA: prevista un’accelerata in queste ore.

Stefano Pioli è pronto ad abbracciare Tijjani Reijnders, che martedì svolgerà le visite mediche e poi firmerà il contratto. Da mercoledì sarà a sua disposizione a Milanello. Ma la dirigenza vuole regalargli al più presto un altro centrocampista.

Infatti, nei piani del Milan c’è l’ingaggio di tre rinforzi in mediana. Due sono già presi, Loftus-Cheek e Reijnders, ora manca il terzo. Nonostante i rumors su un interessamento per Ryan Gravenberch del Bayern Monaco, ora l’obiettivo della società è quello di chiudere per l’arrivo di Yunus Musah.

Calciomercato Milan, affare Musah: accelerata definitiva?

Secondo quanto rivelato dal giornalista Matteo Moretto di Relevo, il Milan intende assicurarsi Musah entro venerdì (giovedì 20 la squadra parte per gli USA). Le parti confidano di riuscirci. Esiste già un accordo tra il club rossonero e il giocatore, serve raggiungere quello con il Valencia.

Lo stesso Moretto ha recentemente raccontato che il Milan aveva già un’intesa con la società spagnola per un trasferimento definitivo per 17 milioni di euro, però poi è intervenuto il patron Peter Lim a bloccare tutto. Il proprietario del Valencia ha alzato il prezzo a 25 milioni e ha impedito che l’operazione si chiudesse giorni fa.

Il Diavolo non intende accontentare la richiesta di Lim, però è disposto a ritoccare l’offerta presentata. Possono essere aggiunti nuovi bonus per giungere a 19-20 milioni e concludere positivamente questa trattativa che va avanti da settimane. Il Valencia ha bisogno di incassare e Musah ha deciso da tempo di vestire la maglia del Milan nella nuova stagione.

Il centrocampista americano ha ricevuto anche proposte dalla Premier League, però ha fatto la sua scelta. Ci sono buone possibilità che Giorgio Furlani riesca a portarlo a Milano nei prossimi giorni. Trapela grande ottimismo sulla buona riuscita dell’affare.

Musah un nazionale statunitense ed è in possesso anche del passaporto italiano, quindi non occuperà uno slot extra UE. È un centrocampista forte fisicamente, dinamico e che spicca soprattutto nella fase difensiva. Potrebbe essere considerato il dopo Kessie, dato che l’ivoriano non è stato davvero sostituito dopo l’addio di oltre un anno fa.

Il 20enne nato a New York si era trasferito da piccolissimo in Veneto, precisamente a Castelfranco Veneto. Ha iniziato a giocare nel settore giovanile del Giorgione, prima di essere notato dall’Arsenal e di trasferirsi a Londra nel 2012. Fino al 2019 è rimasto con i Gunners, poi ha firmato con il Valencia.