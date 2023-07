Milan, sbarcano a Milanello: Pioli può esultare

Il Milan è pronto a volare in America, dopo l’amichevole contro il Lumezzane: la situazione dei nazionali dopo le vacanze. Gruppo praticamente al completo

Dopo dieci giorni di allenamenti, il Milan si prepara a scendere in campo per la prima amichevole stagionale. I rossoneri di Stefano Pioli sfideranno a Milanello, alle ore 17.00, il Lumezzane: sarà un’occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti, da Luka Romero a Marco Sportiello, passando per Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek.

Ci sarà da capire, poi, se ci sarà spazio per gli esuberi, come Ante Rebic, e se per vedere Reijnders all’opera bisognerà aspettare la tournée in americana. La partita sarà possibile seguirla sia su DAZN che su Sky Sport.

Il rientro dei nazionali

Non ci saranno chiaramente i nazionali. che varcheranno i cancelli di Milanello solamente nella giornata di oggi. Impossibile, dunque, un loro impiego. Ci sarà così il ritorno di Rafael Leao, Olivier Giroud, Theo Hernandez e Mike Maignan, chiamati a recitare un ruolo da protagonisti in questa stagione, sia dentro che fuori dal campo.

Torneranno anche Simon Kjaer e Thiaw, che vogliono giocarsi una maglia da titolare con Tomori e Kalulu. Proprio quest’ultimo sarà l’unico che non metterà piede a Milanello, volando direttamente in America. Oggi, inoltre, torneranno alla base Ballo-Toure e Alexis Saelemaekers: il primo ha le valigie in mano, il secondo potrebbe salutare i rossoneri solo di fronte ad un’offerta ritenuta congrua.

Sulla lista dei partenti, infine, c’è anche Charles De Ketelaere, che sarà a Milanello nella giornata di domani. Il belga ha voglia di rialzare la testa e di riscattare una stagione davvero deludente. Solo di fronte ad un’offerta complessiva da 28-30 milioni, il Milan potrebbe pensare di venderlo dopo solo un anno.

Niente America?

Queste, inoltre, sono ore di riflessione da parte di Stefano Pioli, il suo staff e dirigenti per capire chi prenderà il volo per gli Stati Uniti. La rosa sarà rimpolpata da tanti giovani, che si sono aggregati fin dal primo giorno.

I dubbi maggiori sono chiaramente legati ai tanti esuberi, che potrebbero rimanere in Italia, anche per dare un segnale forte. Il giocatore, tra i ‘big’, che rischia di più di non prendere parte alla tournée è sicuramente Ante Rebic. Attenzione, però, anche alla situazione legata a Ballo-Toure e chiaramente a Divock Origi, Junior Messias e Matteo Gabbia.