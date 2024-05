Zirkzee al Milan: ostacolo inglese sulla strada dei rossoneri

Il Milan vuole sempre Joshua Zirkzee per l’attacco: sulla strada dei rossoneri spunta però un ostacolo dalla Premier

Joshua Zirkzee è decisamente l’uomo del momento ed è destinato ad esserlo anche della prossima estate. Classe 2001, fino all’inizio di questa stagione si erano solo intraviste le sue qualità: l’olandese è però, sotto la sapiente guida di Thiago Motta, è esploso in modo netto e deciso attirando su di sé le attenzioni di tutti i top club europei.

Il Bayern Monaco potrebbe ricomprarlo per 40 milioni di euro ma al momento i tedeschi non sembrano interessati a riportare alla base l’olandese: con Kane in attacco si sentono ben coperti e le attenzioni del club si concentrano altrove.

In Italia Milan e Juventus – ma anche Napoli – seguono da vicino l’evolversi della vicenda: Zirkzee piace alle tre italiane per la sua conoscenza della Serie A ma anche per le qualità che ha. Sa giocare con e per la squadra ed in questo campionato è già ad 11 gol e quattro assist in 32 gare di campionato.

Zirkzee, piomba l’Arsenal: la situazione

Il Milan, alla ricerca di un sostituto di Giroud per la prossima stagione, considera Zirkzee il profilo ideale, il calciatore perfetto che si sposerebbe alla perfezione con gli altri calciatori offensivi rossoneri. E d’altronde l’olandese è un nome che ha messo d’accodo tutti nella dirigenza in via Aldo Rossi.

L’attaccante, però, è stimato ed apprezzato anche all’estero. L’Arsenal, in primis, è pronto a piombare sul calciatore. Arteta vuole un bomber che sappia essere più continuo ma al contempo anche bravo tecnicamente ed ha individuato in Zirkzee l’elemento adatto.

I Gunners hanno sicuramente maggiori disponibilità economiche tanto da poter offrire un ingaggio superiore al bolognese oltre che assecondare le richieste dei felsinei per il cartellino che al momento sono di circa 50 milioni di euro.

Proprio a tal riguardo l’Arsenal è pronto a cedere Gabriel Jesus per circa 50 milioni di euro: il brasiliano, in questa stagione, è stato autore di 8 gol e 7 assist in 33 gare giocate, un bottino ritenuto insufficiente dalla dirigenza londinese.

Ecco perché, con il chiaro obiettivo di puntare al titolo nella prossima stagione, essendo sfumato quasi definitivamente in questa salvo colpi di scena, l’Arsenal punterebbe su Zirkzee. E per il Milan non sarebbe certo una buona notizia: difficile, al momento, competere con le ricchissime società inglesi e con ilfascino della Premier.