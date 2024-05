Al Milan con Fonseca: doppio colpo in arrivo

Due giocatori potrebbero seguire Fonseca nella sua avventura sulla panchina rossonera: sarebbero dei buoni rinforzi per la squadra.

Diverse fonti danno Paulo Fonseca come probabile prossimo allenatore del Milan. Negli ultimi giorni stanno fioccando conferme, mentre sembrano perdere via via consistenza le altre candidature. Chiaramente, finché non sarà il club a esporsi ufficialmente, non bisogna scartare nella opzione.

Il tecnico portoghese ha allenato per due stagioni in Italia, guidando la Roma (quinto e settimo posto in Serie A), ed è reduce da un biennio positivo al Lille. Al primo anno si è classificato quinto in Ligue 1, mentre nel 2024 è arrivato quarto. All’ultima giornata la beffa del pareggio contro il Nizza con gol subito nel recupero, altrimenti la squadra sarebbe rimasta terza e avrebbe ottenuto la qualificazione diretta alla prossima Champions League; invece, dovrà affrontare il playoff.

Milan, due acquisti dal Lille

Il lavoro di Fonseca al Lille è stato apprezzato dalla dirigenza rossonera, che non ha messo nel mirino solamente lui. Ci sono anche alcuni giocatori della squadra francese che piacciono particolarmente.

Uno è Jonathan David, attaccante che nell’ultima stagione ha totalizzato 26 gol e 9 assist in 47 presenze. Nel biennio con Fonseca il bilancio è di 52 reti e 13 assist in 87 presenze. Il 24enne canadese è seguito da Geoffrey Moncada, direttore tecnico del Milan, che suggerì il suo nome già a Paolo Maldini in passato. Avendo un contratto che scade a giugno 2025, il suo prezzo non dovrebbe essere eccessivamente alto. 30-35 milioni potrebbero bastare, anche se molto dipenderà pure dalle altre offerte che arriveranno al LOSC. In questi mesi si è spesso parlato dell’interesse del Napoli e di squadre della Premier League.

Un altro calciatore gradito al Diavolo è Tiago Santos, terzino destro che è stato una delle rivelazioni della stagione del Lille. Arrivato per soli 6,5 milioni dall’Estoril Praia nell’estate 2023, il 21enne portoghese ha collezionato 43 presenze condite da 3 gol e 2 assist. Anche la Juventus ha messo gli occhi su di lui. Valutazione? Non meno di 15 milioni.

Nel ruolo di attaccante e in quello di terzino destro il Milan cerca rinforzi. Davanti ha bisogno di un giocatore in grado di dare garanzie in termini di gol, mentre a destra serve un laterale capace di dare maggiori garanzie rispetto agli attuali interpreti. Olivier Giroud se ne andrà, il rinnovo di Luka Jovic è ancora incerti, Davide Calabria e Alessandro Florenzi hanno contratti che scadono a giugno 2025. La società rossonera è al lavoro per intervenire.