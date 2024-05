Pirlo torna bianconero: ribaltone improvviso in panchina

Andrea Pirlo è di nuovo in rampa di lancio e dopo aver fatto bene con la Sampdoria si aprono le porte bianconere per il suo prossimo futuro

L’ex centrocampista di Milan e Juventus ha dimostrato di poter essere all’altezza della situazione, riportando i blucerchiati nella zona playoff dopo un inizio molto complicato. La gavetta degli ultimi anni può finalmente riaprirgli la strada della Serie A.

La sua carriera da allenatore era iniziata subito dal massimo livello possibile, ovvero la panchina della Juventus. Andrea Pirlo doveva prendere i ragazzi della seconda squadra e invece si è ritrovato alla Continassa al posto di Maurizio Sarri. Un passaggio improvviso che non tutti hanno compreso e che forse era troppo azzardato per un tecnico che ancora doveva formarsi. Alla fine l’ex centrocampista della Nazionale il suo l’ha comunque fatto, centrando i primi 4 posti e portando a casa anche la vittoria in Coppa Italia. Nulla a che vedere con quel calcio fluido sbandierato durante la tesi a Coverciano, ma perlomeno, risultati alla mano, un lavoro da sufficienza in pagella.

Dopo un solo anno a Torino per Pirlo è stata la volta del volo all’estero, del tentativo in Turchia, per ricostruire una carriera ripartendo da capo. In molti erano dubbiosi sulle sue reali capacità ma alla fine vedendo il ruolino con il Fatih Karagümrük la Sampdoria ha voluto regalargli una chance. Club di prestigio ma campionato cadetto, in un tourbillon di sensazioni che all’inizio ha fatto fatica a gestire. Tutto sommato peer i blucerchiati è arrivata la qualificazione ai playoff, dove sono stati sconfitti dal Palermo, più forte e più attrezzato.

Nuova avventura per Pirlo: di nuovo bianconero

Pirlo guarda già al futuro e potrebbe presto avere una nuova chance in Serie A. Si parla di lui come possibile sostituto di Fabio Cannavaro sulla panchina dell’Udinese. Il club friulano è ancora invischiato nella lotta per la salvezza e dovrà conquistare i punti decisivi contro il Frosinone, nell’ultima giornata di campionato. Delle difficoltà che né Cioffi né l’ex capitano della Nazionale campione del mondo sono riusciti a risolvere.

La famiglia Pozzo, una volta conquistata la permanenza nella massima serie, vorrebbero ricominciare un progetto nuovo, fatto di buon calcio e lancio dei giovani. Pirlo si sente pronto per abbracciare una nuova avventura in bianconero, in un club diverso e meno prestigioso della Juve ma pur sempre di grande storia. Potrebbe essere l’occasione giusta per riaccendere i riflettori sulla sua carriera, ma prima di sognare non resta che tifare Lucca e compagni nello spareggio salvezza al Matusa.