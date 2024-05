Il Milan rischia di perderlo: dalla Primavera all’Olanda

Uno dei giovani talenti rossoneri è finito nel mirino di una delle più importanti squadre della Eredivisie: fondamentale blindarlo per non perderlo.

Il Milan Primavera ha disputato una buona stagione, arrivando alla finale della Youth League (persa contro l’Olympiacos) e ai playoff del campionato (da disputare). Non è stato facile, anche perché per un periodo alcuni dei migliori ragazzi sono andati a rimpolpare la Prima Squadra, falcidiata dagli infortuni.

Ignazio Abate è un allenatore che ha dimostrato di avere delle buone idee di calcio ed è riuscito a valorizzare il gruppo che gli è stato messo a disposizione. La sua è una delle squadre più giovani del torneo. Solo la Juventus ha un’età media (17,9 anni) inferiore a quella del Diavolo (18,1). Il giovane rossonero più chiacchierato è senza dubbio il 16enne Francesco Camarda, attaccante molto promettente e con un contratto in scadenza a fine giugno. La società sta cercando di fargli firmare il primo accordo da professionista, l’obiettivo è farlo il 1° luglio per poter fissare la scadenza contrattuale a giugno 2027.

Milan, non solo Camarda: altro talento da blindare

Un altro giovane talentuoso, ma con qualche anno in più di Camarda, è Jan-Carlo Simic. Il difensore 19enne in questa stagione si è anche tolto lo sfizio di segnare al suo esordio in Serie A contro il Monza. In totale 6 presenze con la Prima Squadra, poi è tornato nei ranghi della Primavera.

Il serbo ha un contratto che scade a giugno 2025, pertanto è fondamentale cercare di trovare un’intesa per il rinnovo. Si tratta di un giocatore sul quale il Milan ha investito nel 2022 strappandolo allo Stoccarda per un milione di euro e che sarebbe un peccato perdere in questo momento. Ha potenziale per diventare un buon centrale.

Ovviamente, non mancano le società che hanno messo gli occhi su Simic e che vorrebbero approfittare della sua situazione contrattuale per acquistarlo. Secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo Fabrizio Romano, il Feyenoord ha mostrato un interesse concreto nei confronti del centrale serbo. Il Milan ha già iniziato i colloqui per discutere del rinnovo, vedremo se porteranno a un accordo.

La Eredivisie è un campionato nel quale i giovani hanno delle opportunità e potrebbe essere una destinazione attrattiva per Simic. Ovviamente, ora la sua priorità è confrontarsi con il club rossonero per capire quali siano i piani per lui. Dopodiché prenderà una decisione. A gestire i suoi interessi c’è la GR Sports, l’agenzia del noto procuratore Giuseppe Riso, che si occupa anche di Camarda.