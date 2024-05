La Roma batte tutti: arriva la stella della Serie B, concorrenza bruciata

La Roma è pronta a battere tutti: arriva la stella della serie B, i Friedkin bruciano l’intera concorrenza che era sul calciatore. I dettagli

La Roma sta iniziando già a pensare a quelli che sono i colpi da fare sul mercato. D’altronde archiviata la qualificazione europea per il prossimo anno con il sesto posto definitivo in campionato, l’ultima gara contro l’Empoli varrà solo per le statistiche in casa giallorossa e soprattutto per i toscani che devono vincere per salvarsi. I capitolini sono già proiettati, invece, alla stagione che verrà.

I Friedkin possono tranquillamente già stilare i loro programmi, con la nomina del nuovo direttore sportivo che dovrebbe arrivare a breve. Resta da capire solo le ambizioni e il budget a propria disposizione a seconda di quale coppa verrà disputata. Intanto è arrivata la conferma di Daniele De Rossi, scelta resa ufficiale già da qualche settimana. L’ex centrocampista potrà continuare a vivere il “sogno” di stare sulla panchina della sua squadra del cuore. Dopo la gara con il Genoa, al tecnico è stato chiesto proprio degli obiettivi di mercato e quest’ultimo con la solita schiettezza che lo contraddistingue ha asserito di non averne ancora parlato a pieno con la dirigenza. Presto ci sarà un incontro ma DDR sembra avere le idee chiare su come rinforzare la sua Roma.

La Roma batte tutti: arriva la stella dalla serie B, concorrenza bruciata

Un reparto da rivedere sarà sicuramente l’attacco dove uscirà Lukaku e anche la posizione da Dybala è tutta da valutare. Si rischia la rivoluzione nel reparto avanzato e il rilancio di Abraham non convince. Servirà qualche innesto di qualità, il primo può arrivare dalla serie B.

Dopo più di dodici anni passati in neroverde, appare evidente che Domenico Berardi questa volta andrà via dal Sassuolo. La retrocessione del club emiliano toglie ogni dubbio sul futuro dell’attaccante che dovrà separarsi da quella che è stata per anni casa sua. L’ingaggio e le ambizioni nel campionato cadetto sono differenti e questa volta sarà addio. La Roma è pronta a mettere la freccia e aggiudicarsi le sue prestazioni.

La concorrenza non manca, considerando il suo talento e il prezzo basso a cui può arrivare. Il Sassuolo dovrà accontentarsi di una cifra contenuta, non potendo richiedere la luna come in passato dopo la retrocessione. Potrebbero bastare tra i 15 e i 20 milioni di euro, giusto per restare larghi. Una cifra dimezzata rispetto ai 40 richiesti da Carnevali l’anno scorso alla Lazio. I Friedkin vogliono fare sul serio e sarebbero molto vicini a chiudere l’affare. Nelle prossime settimane l’affondo decisivo. L’asso neroverde dovrà restare ancora ai box per qualche tempo, dopo il grave infortunio che gli è costato quasi l’intera stagione e la possibilità di salvare il Sassuolo oltre all’Europeo. Intanto è pronto per una nuova avventura, la prima non legata agli emiliani in carriera.