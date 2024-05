Milan, svolta Pioli: trattativa in corso

In queste ore il club rossonero sta cercando di trovare un accordo per la separazione da Pioli: tutti i dettagli.

Il Milan nella prossima stagione avrà un nuovo allenatore, su questo non ci sono dubbi. Ma prima di fare un annuncio, la società vuole chiudere nel modo giusto con Stefano Pioli.

C’è ancora una partita di campionato da giocare, sabato contro la Salernitana a San Siro, e probabilmente solo successivamente verrà comunicato chi sarà il successore del tecnico emiliano. Le ultime indiscrezioni danno Paulo Fonseca come principale candidato, anche se fino all’ufficialità non si possono escludere colpi di scena. Ad ogni modo, più fonti convergono sul fatto che sarà il portoghese del Lille a prendere le redini della squadra nella prossima stagione.

Pioli dice addio al Milan

Pioli ha un contratto che scade a giugno 2025 e dunque va trovato un accordo per la risoluzione anticipata. Qualche giorno fa Sky Sport spiegava che l’allenatore e il suo staff pesano a bilancio per circa 11,5 milioni di euro lordi annui.

In queste ore la dirigenza rossonera e gli agenti di Pioli stanno discutendo per arrivare a un’intesa. I rapporti tra le parti sono buoni e, sulla carta, non dovrebbero esserci particolari problemi. Da capire anche se il mister abbia già una squadra pronta ad accoglierlo dopo l’addio al Milan, fatto che probabilmente accelererebbe la pratica. In queste settimane si è spesso parlato del Napoli, che ha anche altre opzioni: una su tutte Gian Piero Gasperini dell’Atalanta.

Il club rossonero e Pioli avevano rinnovato il contratto il 31 ottobre 2022, quando ancora c’erano Paolo Maldini e Frederic Massara al vertice dell’area tecnica-sportiva. Il precedente accordo scadeva a giugno 2023 e c’era un’opzione a favore del Milan per prolungarlo di un anno, ma i due dirigenti decisero di stipulare un nuovo contratto fino al 2025.

Per molti tifosi è stata una scelta affrettata e sbagliata, dato che il ciclo di Pioli sembrava essersi esaurito già al termine della scorsa stagione. E a maggior ragione è esaurito al termine di questa. Forse si poteva attendere un po’ di più e magari limitarsi al rinnovo annuale, però le cose sono andate diversamente e oggi le parti si ritrovano a negoziare una risoluzione anticipata. Niente di anomalo nel mondo del calcio, sono situazioni che succedono spesso e recentemente altri allenatori si sono ritrovati nella medesima situazione.