Reijnders è del Milan, ufficiale: “Felicissimo di arrivare in un club storico”

Il Milan ha ufficializzato l’ingaggio di Reijnders, il secondo centrocampista che arriva alla corte di mister Pioli: confermato anche il numero di maglia.

Il club rossonero è arrivato a quota cinque rinforzi ufficiali in questa sessione estiva del calciomercato. L’ultimo è Tijjani Reijnders, secondo innesto per il centrocampo dopo l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek.

Il 24enne olandese è arrivato a Milano lunedì sera e nella giornata di martedì ha svolto le consuete visite mediche e il test per l’idoneità sportiva. Ultimo step il viaggio a Casa Milan per firmare il contratto e diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del club sette volte campione d’Europa.

Calciomercato Milan, ufficiale Reijnders: il costo dell’operazione

Il Milan poco fa ha diramato il comunicato ufficiale riguardante il nuovo acquisto: “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar. Il centrocampista olandese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028“.

Reijnders percepirà uno stipendio da 1,6-1,7 milioni di euro netti a stagione. Il suo cartellino costerà al Milan 19-20 milioni più bonus, per un totale di circa 23 milioni. L’AZ Alkmaar per settimane era andato avanti pretendendone 25, poi ha rivisto la propria richiesta e ha accettato comunque una cifra che gli permetterà di fare una grande plusvalenza a bilancio.

Sul suo account Instagram, Reijnders ha pubblicato le sue prime foto in maglia rossonera ed anche un primissimo messaggio in cui commenta il trasferimento: “Sono felicissimo di arrivare in questo Club storico. È un momento incredibile per me e per tutta la mia famiglia. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e di far parte di questa squadra”.

Dopo Reijnders e Loftus-Cheek, il club rossonero intende comprare un altro centrocampista. L’obiettivo principale è Yunus Musah, da settimane oggetto di una trattativa. Con lui c’è già l’accordo, il Milan deve trovare quello con il Valencia. Si spera di chiudere a breve e senza sforare il tetto dei 20 milioni, bonus compresi.

Musah è un mediano con caratteristiche più difensive rispetto ai suoi due colleghi. Per certi versi può essere quel sostituto di Franck Kessie che il Diavolo non ha realmente preso nella scorsa finestra estiva del calciomercato. Come Christian Pulisic è un nazionale americano e può essere importante anche per scopi di natura commerciale, dato che la proprietà RedBird Capital Partners conta molto sul mercato USA per valorizzare il brand rossonero e attirare nuove partnership.