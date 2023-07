Milan, accordo con Chukwueze: sì a 25 milioni

E’ Samuel Chukwueze l’obiettivo numero uno del Milan. Il nigeriano continua ad essere nei radar dei rossoneri: i prossimi giorni possono essere decisivi per la fumata bianca

E’ un Milan che non si ferma più. I rossoneri sono intenzionati a chiudere altri colpi di calciomercato per rafforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Il Diavolo ha fatto la voce grossa in questi giorni, mettendo a segno ben cinque colpi. Così dopo aver ceduto Sandro Tonali, il Milan ha messo le mani su Marco Sportiello, Luka Romero, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic e Tiijnani Reinders.

Ora potrebbe essere la volta di Musah, per il quale la distanza si è ridotta in questi ultimi giorni, ma anche di Samuel Chukwueze. Il nigeriano, come più volte scritto, è il sogno di Stefano Pioli. E’ il calciatore che si pensa possa far fare il salto di qualità sulla destra al Milan. Salta l’uomo con facilità e crea la superiorità numerica.

Chukwueze è il prescelto da tempo, ma il Villarreal, nonostante un contratto in scadenza fra meno di un anno, il 30 giugno 2024, continua a far muro con richieste ritenute eccessive dal Diavolo. Stamani La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione, sostenendo come il club di via Aldo Rossi non abbia mollato la presa: il Milan ha già il sì di Chukwueze a quattro milioni di euro netti a stagione, serve chiaramente l’intesa con gli spagnoli. Non è escluso – ed è ciò che i rossoneri sperano – che l’affare possa andare in porto intorno ai 25 milioni di euro.

Non solo Chukwueze per il Milan: asse caldo col Villarreal

Il Milan e il Villarreal sono, dunque, in continuo contatto per Samuel Chukwueze, ma non è l’unico calciatore di cui si sta parlando in questi giorni.

Non è un segreto, infatti, che i rossoneri stanno considerando l’ipotesi di mettere le mani anche su Arnaut Danjuma, jolly offensivo, che Geoffrey Moncada conosce davvero bene. Può arrivare con la formula del prestito, ma bisogna presta molta attenzione all’interesse dell’Everton, pronto a piazzare l’affondo decisivo.

Tornando a Chukwueze, è evidente che un suo acquisto, avendo passaporto extracomunitario, chiuderebbe le porte definitivamente a Taremi, con il Milan che sarebbe chiamato a cercare un altro attaccante.