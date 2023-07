Milan, ecco la seconda maglia: svelato il nuovo Away kit

Ecco la nuova seconda maglia, quella tradizionalmente bianca, che i calciatori del Milan indosseranno nel corso della stagione 2023/2024

Giorno di presentazioni in casa Milan. Prima della partita contro il Lumezzane e la partenza per gli Usa, dove verranno affrontati in tournée Real, Juve e Barcellona, il club rossonero ha mostrato al mondo la sua seconda maglia.

Oggi AC Milan e PUMA – come si legge nel comunicato del Diavolo – presentano, dunque, il nuovo Away kit AC Milan per la stagione 2023/24. Una maglia che celebra il legame tra calcio, moda e design che rende unica la città di Milano.

Tra storia e tradizione

Il kit Away bianco – prosegue la nota – è una parte iconica dell’identità AC Milan. Alla seconda maglia sono legati i successi europei del club, tanto da guadagnarsi il nickname di “The Lucky One”.

PUMA presenta con orgoglio il nuovo Away kit AC Milan per la stagione 2023/24, progettato per celebrare il legame tra calcio, moda e design che rende unica la città di Milano. @MilanLiveIT #SempreMilan pic.twitter.com/Y1AFEHUvmi — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) July 20, 2023

AC Milan e PUMA, per quest’anno, hanno realizzato una nuova versione chic della famosa maglia Away, che riprende le caratteristiche distintive dello stemma AC Milan, per creare un pattern grafico all-over ispirato alle case di moda milanesi e ai pattern tradizionali della moda.

La nuova maglia Authentic – si legge nel comunicato – è dotata di una tecnologia all’avanguardia che garantisce performance e comfort ottimali in campo. Realizzato con il tessuto ULTRAWEAVE, il kit vanta un design strutturato ed elasticizzato in 4 direzioni che riduce il peso e l’attrito, consentendo ai giocatori di muoversi liberamente e comodamente. La tecnologia dryCELL integrata nel tessuto è progettata per mantenere il corpo sempre asciutto.