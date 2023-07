@ML – Milan, cessione Ballo-Touré: tre offerte sul piatto, la situazione

Le ultime sul futuro di Fodé Ballo-Touré raccolte dalla redazione di MilanLive.it. Per il terzino francese ci sono tre opzioni. Tutti i dettagli

Il Milan sta facendo davvero dei miracoli in questo mercato estivo. Sta per arrivare il sesto acquisto, assolutamente pesante, che porta il nome di Noah Okafor. Chi non conosce il talentoso attaccante del Salisburgo che ha anche segnato al Milan in Champions League? Una trattativa lampo, che ha reso entusiasti i tifosi lasciandoli a bocca aperta. Ecco dunque il nuovo attaccante per Stefano Pioli.

Ma non soltanto il mercato in entrata. Giorgio Furlani si sta muovendo bene anche sul fronte delle uscite. Diverse le cessioni in queste prime battute del mercato, alle quali però se ne aggiungeranno almeno altre cinque. Chi è in vendita? Basta guardare alla lista dei giocatori che Stefano Pioli non ha convocato per la tournée negli USA. E dunque Divock Origi, Ante Rebic, Fodé Ballo-Touré, Mattia Caldara e Marko Lazetic. Ai cinque è stato detto di trovarsi quanto prima una nuova squadra. Sono fuori dal progetto tecnico rossonero e per alcuni di questi era chiaro da un pezzo.

Sul terzino sinistro ex Monaco, MilanLive.it ha raccolto delle novità cruciali. La strada è solo una, quella delle cessione, ma Fodé Ballo-Touré dovrà presto prendere una decisione. Tutti i dettagli di seguito.

Ballo-Touré prende tempo

Come raccolto dalla nostra redazione, ci sono tre offerte sul tavolo per Fodé Ballo-Touré. Bologna, Nizza e infine Fulham sono interessati al terzino francese. Il club inglese si è aggiunto nelle ultime ore, ed è forse quello che più stuzzica le intenzioni del giocatore. Al momento, però, da quanto riscontriamo, Ballo-Touré non ha preso alcuna decisione, anzi. Sta riflettendo per bene su quale club scegliere tra i tre. Il Milan non gli ha imposto alcuna deadline per la decisione, lasciandogli tutto il tempo necessario a fare la cosa migliore.

Ma la sensazione è che le prossime ore potranno già essere decisive. E’ chiaro che anche il giocatore ha una certa fretta di decidere il suo futuro, così da mettersi a lavoro quanto prima ed inserirsi nel nuovo progetto. Una volta che Ballo-Touré sarà stato ceduto, il Milan potrà dedicarsi al nuovo vice Theo. I nomi sulla lista sono diversi, con Riccardo Calafiori del Basilea l’ultimo ad aggiungersi. Ma scopriremo presto su quale Furlani, Moncada e Pioli decideranno di puntare.