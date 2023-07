Milan, chi è Noah Okafor: ruolo e caratteristiche del nuovo acquisto

Il Milan ha preso Okafor, conosciamo meglio questo giocatore: ruolo, caratteristiche e qualche curiosità.

La società rossonera ha piazzato il sesto colpo del suo calciomercato estivo. È Noah Okafor, un giocatore accostato al Diavolo già diversi mesi fa e per il quale è stata fatta una trattativa lampo. Un rinforzo che sulla carta sarà molto utile a Stefano Pioli.

Nei giorni scorsi si era parlato molto del possibile arrivo di Arnaut Danjuma, esterno sinistro che ha giocato anche come attaccante e sulla fascia destra, ma l’olandese è poi finito in prestito all’Everton. Sfumato il giocatore del Villarreal, il Milan ha accelerato con decisione per lo svizzero e in poco tempo ha chiuso l’affare.

Calciomercato Milan, ruolo e caratteristiche di Okafor

Okafor è nato in Svizzera a Binningen il 24 maggio 2000, da padre nigeriano e madre elvetica. Parla anche la lingua italiana, oltre a quella francese, tedesca e inglese. Ha scelto la nazionale svizzera, con la quale finora ha totalizzato 14 presenze e 2 gol. Si è formato nel settore giovanile del Basilea, nel quale è entrato nel 2009.

Il 19 maggio 2018, pochi giorni prima del suo 18esimo compleanno, ha fatto il debutto in Prima Squadra nella partita di Super League contro il Lucerna. Per il primo gol ha atteso il 28 luglio nell’1-1 contro il Neuchâtel Xamax.

Dopo 7 reti e 5 assist in 54 partite, a fine gennaio 2020 si è trasferito al Red Bull Salisburgo, che lo ha comprato per oltre 11 milioni di euro dopo aver ceduto Erling Haaland al Borussia Dortmund. Con la maglia della squadra austriaca ha realizzato 34 gol e 23 assist in 110 match.

Un gol i tifosi del Milan se lo ricorderanno bene, visto che Okafor il 6 settembre 2022 ha segnato l’1-0 contro i rossoneri nella prima partita della fase a gironi della Champions League. Dribbling ubriacante su Pierre Kalulu in area e poi tiro che non ha lasciato scampo a Mike Maignan. Quella prestazione impressionò la dirigenza milanista, già Paolo Maldini e Frederic Massara pensarono a lui.



Il Milan dovrebbe spendere circa 15 milioni di euro, bonus inclusi, per il suo acquisto. Per il giocatore contratto fino a giugno 2028 da circa 2,5 milioni netti a stagione. Considerando che andava in scadenza nel 2024 con il Salisburgo, è stato possibile strappare un buon prezzo.

Okafor potrebbe rivelarsi un grande colpo per il Diavolo. È un attaccante che ha giocato sia da prima sia da seconda punta, ma è stato impiegato pure da esterno offensivo. La sua duttilità tattica è un pregio che farà molto comodo a Pioli.

Lo svizzero è un calciatore veloce e abile nel dribbling, possiede una buona tecnica e sa anche farsi valere fisicamente (è alto 1,85 metri e pesa 85 chilogrammi). Verso fine aprile ha chiuso anticipatamente la stagione a causa della frattura del metatarso del piede destro. Non è ancora al 100%, però il recupero dall’infortunio sta procedendo bene e presto sarà agli ordini di Pioli.

È già arrivato a Milano per visite mediche e firma, i tifosi sono per la maggior parte entusiasti di questo colpo. Ovviamente, poi toccherà al campo dire la verità sul valore di Okafor. Intanto, benvenuto!