Loftus-Cheek, Reijnders e Okafor: Lotito spiazza, l’annuncio

Il presidente della Lazio ha rivelato che stava seguendo tre profili che alla fine hanno firmato per il Diavolo

Il mercato è entrato nelle settimane più vivaci e tutti i club stanno provando a rinforzarsi come meglio possono nel minor tempo possibile. Le società cercano di completare la rosa al più presto in modo che i rispettivi tecnici abbiano più tempo per plasmarla.

Il Milan sta riuscendo molto bene in questo scopo perché Giorgio Furlani e Goffrey Moncada hanno già regalato a mister Stefano Pioli numerosi innesti nelle zone di campo in cui erano più urgenti, dalla mediana alla trequarti, ma non solo. L’ultimo colpo in ordine cronologico è stato infatti l’attaccante Noah Okafor, prelevato dal Salisburgo e che da oggi andrà negli Stati Uniti per mettersi a disposizione del suo nuovo allenatore.

Non tutte le squadre della Serie A sono state però così veloci come i rossoneri nella campagna acquisti e stanno attendendo un po’ per i colpi in entrata. Tra queste c’è la Lazio, attesa da una stagione molto importante per confermarsi ai vertici del campionato e con l’obiettivo anche di misurarsi nel migliore dei modi in Champions League. La cessione di Sergej Milinkovic Savic ha reso necessario un intervento sul mercato, ma al momento i biancocelesti non si sono ancora mossi.

Lazio, sondati tre giocatori che ora sono rossoneri

Finora la Lazio ha preso solo l’attaccante Valentin Castellanos dal New Yok City, ma i tifosi e soprattutto il tecnico Maurizio Sarri fremono per veder ei nuovi innesti, in particolare a centrocampo. Claudio Lotito è arrivato nel ritiro di Auronzo di Cadore e ha spiegato la situazione.

Il presidente dei capitolini ha affermato: “La Lazio ha un centro sportivo con 8 postazioni, abbiamo visto i giocatori, le caratteristiche che servono. Io vedo l’aspetto tecnico, del nome non mi frega niente. Se vado dietro ai nomi prendo Lo Celso, Paredes, te li porto qua. Cuadrado voleva venire da noi, Bonucci uguale. Dove sono andati ora? Cuadrado all’Inter”.

A questo punto Lotito ha svelato: “Tre giocatori che abbiamo scrutinato poi sono andati al Milan (Loftus-Cheek, Reijnders e Okafor, ndr.). Ci sono scelte che vanno fatte, poi mi attengo anche alle scelte degli altri. Ci sono due giocatori che abbiamo condiviso tutti quanti e ora speriamo di prenderli. Parlo sempre di cifre importanti. Mi sono anche rotto di questa cosa che i giocatori valgono quanto costano”.