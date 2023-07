Milan negli USA, Furlani : “Mercato sportivo più grande, è importante per noi”

L’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani, che ha un ruolo centrale ed importante nella società rossonera di oggi, ha parlato così della tournée Usa e non soltanto.

Il Milan nella giornata di sabato ha raggiunto finalmente la California. Scopo del viaggio è quello di prendere parte al Soccer Champions Tour, la tournée amichevole organizzata negli Stati Uniti.

Oltre a continuare la preparazione atletica e sportiva, il Milan è volato negli USA anche per sfruttare la grande popolarità e l’immagine vincente del brand rossonero in un mercato molto altisonante come quello americano. Lo sa bene Giorgio Furlani, amministratore delegato milanista.

Interpellato dalla Gazzetta dello Sport, Furlani ha espresso proprio l’importanza capitale per un club come il Milan di farsi notare ed apprezzare anche oltreoceano. Infatti, a detta del giovane CEO rossonero, quello statunitense è un mercato sportivo in forte espansione che può portare massimi benefici anche al calcio italiano.

Furlani sposa il progetto USA: “Mercato in forte espansione”

Come riportato dalla ‘rosea’, Giorgio Furlani è dunque pienamente coinvolto in questo progetto, che prevede non solo la crescita del Milan come squadra attraverso calciomercato e risultati sul campo. Ma anche uno sviluppo nel settore marketing che possa portare un avvicinamento popolare a livello internazionale, ed un conseguente aumento di ricavi.

Queste le sue dichiarazioni sul viaggio negli Stati Uniti, importante anche a fini commerciali: “Siamo qui perché gli Stati Uniti sono il più grande mercato sportivo al mondo, il soccer sta crescendo molto, è un mercato molto importante per noi. Abbiamo 16 fan club in Nord America, 13 in USA, due in California. Speriamo di accogliere molti fan. La nostra proprietà è americana, lavora con sport entertainment, media e cultura e Los Angeles è la capitale di tutto questo…”.

Dunque la tournée californiana, che vedrà il Milan sfidare tre club di alto rango in questi giorni, cade a fagiolo. Il Milan guidato da RedBird Capital non poteva non volare in direzione USA e mettersi in mostra di fronte al grande pubblico statunitense, coinvolto anche dall’approdo in rossonero di Christian Pulisic, stella del calcio yankee e della Nazionale suddetta.

Il Milan debutterà questa notte proprio a Los Angeles, allo stadio Rose Bowl di Pasadena, nell’amichevole di lusso contro il Real Madrid. L’intenzione di mister Pioli è fare bene di fronte all’appassionato pubblico americano per mostrare miglioramenti verso l’inizio della stagione.