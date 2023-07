Milan-Real Madrid, probabili formazioni: Pioli conferma il 4-3-3

Ecco come potrebbe schierarsi questa notte il Milan a Pasadena, nella prima amichevole in terra statunitense contro il Real.

Torna in campo il Milan, per la prima amichevole di lusso di preparazione estiva. Dopo il test casalingo contro il Lumezzane della scorsa settimana, la squadra di Stefano Pioli affronta l’impegno in territorio statunitense.

Questa notte, intorno alle ore 4 italiane, il Milan sfiderà il Real Madrid. Una grande classica del calcio europeo, trasportata però in California, precisamente allo stadio Rose Bowl di Pasadena. Per intenderci quello della finalissima Italia-Brasile di Usa ’94.

Sarà il primo impegno del Soccer Champions Tour, evento amichevole organizzato negli States e che vedrà partecipare diversi club europei di grande prestigio. Il battesimo del fuoco per il Milan sarà dunque contro una delle formazioni di maggior prestigio a livello mondiale.

La probabile formazione del Milan

Intanto la Gazzetta dello Sport ha provato ad ipotizzare come si schiererà questa sera il Milan di Pioli. Innanzitutto pare che il tecnico rossonero non voglia ancora buttare nella mischia i calciatori arrivati più tardi in ritiro. Ovvero i nazionali, che lavorano con la squadra da circa una settimana e forse saranno inseriti soltanto nella ripresa.

Si va verso una conferma dell’esperimento 4-3-3, già visto contro il Lumezzane. Dunque centrocampo più folto e dinamico e attacco a tre punte. In porta giocherà Sportiello, il nuovo vice-Maignan giunto dall’Atalanta. La difesa a quattro invece sarà composta da capitan Calabria e Florenzi (adattato a sinistra) sulle fasce e dal tandem Gabbia-Tomori al centro. Per l’italiano sarà l’ultimo impegno in rossonero prima della partenza per Villarreal.

Centrocampo a tre composto dal neo acquisto Loftus-Cheek, Krunic e Pobega. Il bosniaco dovrebbe essere il perno centrale della mediana. Il tridente d’attacco invece sarà formato da Messias a destra, Colombo prima punta e Pulisic largo a sinistra, nella posizione tipica di Leao.

Il probabile undici del Milan: (4-3-3) Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, Florenzi; Loftus-Cheek, Krunic, Pobega; Messias, Colombo, Pulisic.

La probabile formazione del Real Madrid

Invece, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Real Madrid potrebbe presentarsi a Pasadena con uno schieramento già ricco di titolare. L’ex di turno Carlo Ancelotti vuole fare subito bella figura ed è pronto a lanciare una sorta di formazione tipo.

Debutto per il neo arrivato Bellingham in mezzo al campo, mentre in attacco spazio alla rapidità e alla tecnica del duo brasiliano Vinicius-Rodrygo. Solo panchina inizialmente per il genio Modric.

Il probabile undici del Real Madrid: (4-4-2) Courtois; L. Vazquez, Militao, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Bellingham, Camavinga; Rodrygo, Vinicius.