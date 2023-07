Chukwueze-Gabbia, ma non è finita: l’asse Milan-Villarreal ancora caldo

Il calciatore rossonero non fa parte dei progetti futuri del tecnico Pioli e la società lo ha proposto al club spagnolo, già interessato in passato

Queste due settimane sono state davvero vivacissime per il Milan in chiave mercato. La società rossonera è stata attiva come non mai in entrata per chiudere tutte le operazioni che erano in programma e servire a mister Stefano Pioli i nuovi innesti per la tournée americana.

Il tecnico, che aveva espressamente chiesto di avere la squadra quasi al completo nella conferenza stampa iniziale a Milanello, è stato accontentato in larga parte e ha ricevuto numerosi giocatori in questi giorni. Dopo Loftus-Cheek e Luka Romero sono infatti arrivati nell’ordine anche Christian Pulisic e Tijjani Reijnders, ma non è finita qui. Nelle ultimissime ore il Diavolo è riuscito a chiudere anche per l’attaccante Noah Okafor del Salisburgo, pallino da diverso tempo, e sembra alle battute finali anche per Samuel Chukwueze.

La trattativa con il Villarreal sembrava in alto mare fino a pochi giorni fa, poi è arrivata l’accelerata improvvisa, raccontata in primis dai giornalisti spagnoli, che spiegavano come il Milan rimanesse in realtà ancora in pole per l’esterno, nonostante la proibitiva richiesta da 35 milioni di euro da parte del sottomarino giallo. Adesso il margine è stato ridotto sensibilmente e sembra che sia praticamente fatta.

Origi proposto al Villarreal, la situazione

Alla fine Milan e Villarreal si sono messi d’accordo per una cifra intorno ai 28 milioni di euro, 20 di parte fissa più 8 di bonus variabili. A confermare il fatto che la trattativa procede spedita c’è stata la non convocazione per l’amichevole del club spagnolo contro l’Hannover.

Tutti segnali che indirizzano sempre di più Chukwueze verso il Milan. I rossoneri e il Villarreal sono ancora a colloquio e ultimamente si parlava anche dell’inserimento di qualche calciatore in un’operazione più ampia. Si è prima parlato di Matteo Gabbia, mentre ora Nicolò Schira ha fatto il nome di Divock Origi, in uscita dal club di via Aldo Rossi.

L’esperto di mercato ha affermato, sul proprio account Twitter, ha spiegato che l’attaccante ex Liverpool non rientra nei piani di Pioli e potrebbe quindi lasciare in estate. Il centravanti classe ’95 è stato dunque offerto proprio al Villarreal in queste ultime ore. Schira ricorda che il belga piaceva al club spagnolo l’anno scorso, prima che quest’ultimo decidesse di accasarsi a Milanello.