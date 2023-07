Gol e futuro deciso: Romero ha le idee chiare

Gol e conferma. Luka Romero ha voglia di tenersi stretto il Milan: le sue dichiarazioni al termine della partita contro il Real Madrid non lasciano dubbi. Ecco cosa ha detto

Recupero palla di Rade Krunic, tacco di Ruben Loftus-Cheek per Calabria, che di prima serve Luka Romero. L’argentino stoppa il pallone e col mancino la mette all’angolino.

Si presenta così il talento classe 2004, arrivato a Milano dopo che il suo contratto con la Lazio non è stato rinnovato. Aveva già segnato contro il Lumezzane, alla prima amichevole stagionale a Milanello, ma solo su calcio di rigore. Ora il suo gol contro il Real Madrid, anche se è solo calcio d’estate, verrà ricordato per molto tempo. Il giocatore del Milan, che compirà 19 anni il prossimo 18 novembre non è chiaramente ancora pronto per fare il titolare ad altissimi livelli, ma ha tutte le carte in regola per riuscirci, anche se non da subito.

Dopo il suo arrivo si è parlato immediatamente di una sua possibile cessione in prestito, per farsi le ossa altrove. Ma Romero, in conferenza stampa, ha messo subito le carte in tavola, sostenendo di voler rimanere in rossonero. Concetto ribadito anche stanotte dopo la rete contro il blancos: “Se voglio restare o andare a giocare? Io voglio stare qui per la stagione – riporta gazzetta.it -, qui posso imparare tanto. Gol? Ho calciato come so fare io…”. Sono arrivati anche i complimenti di Pioli dopo la partita: “Romero è entrato molto bene in campo. Non solo per il gol”.

Milan, poco spazio per Romero

Ora arriverà Chukwueze (nelle prossime ore sarà a Milano per le visite mediche e la firma sul contratto) e lo spazio per lui è destinato a ridursi, anche se Junior Messias, che si è infortunato nella partita di ieri, è pronto a fare le valigie. In avanti, dunque, nelle prossime amichevoli ci sarà spazio ancora per l’argentino.

Toccherà a Stefano Pioli, evidentemente, fare le scelte migliori. E’ chiaro che la tournée americana sarà l’occasione anche per testare il tridente Leao, Giroud e Pulisic. L’americano ha di fatto giocato sempre sulla sinistra fino a questo momento. Vederlo all’opera a destra sarà dunque il prossimo passo in vista della nuova stagione.