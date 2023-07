Milan, spunta la terza maglia 2023/2024: colori mai visti prima (FOTO)

E’ stata avvistata la presunta terza maglia del Milan della stagione 2023/2024. Pareri discordanti sul nuovo kit. Vediamola insieme

Il Milan ha di recente ufficializzato quella che sarà la seconda maglia della prossima stagione. Il classico kit in bianco da trasferta, ma che molto è piaciuto ai tanti appassionati dei colori rossoneri. Molti gli scatti pubblicati sui canali ufficiali social del club, con i giocatori del Milan ad indossare la seconda maglia. Hanno particolarmente entusiasmato le foto dei nuovi acquisti con indosso l’away kit, come quelle di Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek.

Come si legge nel comunicato di presentazione del secondo kit “la nuova maglia Authentic è dotata di una tecnologia all’avanguardia che garantisce performance e comfort ottimali in campo. Realizzato con il tessuto ULTRAWEAVE, il kit vanta un design strutturato ed elasticizzato in 4 direzioni che riduce il peso e l’attrito, consentendo ai giocatori di muoversi liberamente e comodamente. La tecnologia dryCELL integrata nel tessuto è progettata per mantenere il corpo sempre asciutto”.

Insomma, il kit ideato da PUMA, sponsor tecnico del club rossonero, da tutti i comfort necessari ai giocatori. Adesso, si è in attesa di conoscere quella che sarà la terza maglia del Milan per la prossima stagione. C’è già una netta anticipazione.

Milan, si cambia stile: la terza maglia è una sorpresa

E’ stata avvistata di recente quella che potrebbe essere la terza maglia del Milan per la stagione 2023/2024. Sta infatti circolando sui social la foto del capo, che rappresenta di sicuro una sorpresa per i tanti tifosi. Nello specifico, la maglia riprende uno stile simile a quello tie dye, con una sfumatura di colori dall’alto al basso. La maglia è prevalentemente rosa/fucsia ma verso il basso sfuma nel blu e poi nel verde.

Chiaramente, i tifosi e gli utenti hanno dato la loro opinione sulla presunta terza maglia. C’è chi la reputa bella e innovativa, chi invece non apprezza lo stile esoso della t-shirt tecnica. Certamente bisognerà aspettare conferma per capire se sarà davvero la maglia in questione la terza per la nuova stagione. Non dovrebbe tardare di molto la comunicazione e la presentazione ufficiale da parte del club rossonero. Anche perché la nuova stagione è alla porte e dovrà presto essere svelata la terza maglia. Solitamente, i terzi kit sono i più particolari e stravaganti. Quello che vi mostriamo di seguito, però, potrebbe battere tutti quelli visti finora, almeno per quanto riguarda il Milan. Eccolo di seguito.

A voi i giudizi.