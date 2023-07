Calciomercato Milan, richiesta per Bennacer: contatti avviati

Nonostante sia fuori per infortunio, Bennacer è comunque al centro di una importante indiscrezione di calciomercato: arriverà un’offerta?

Certamente aver perso Ismael Bennacer è stato un brutto colpo per Stefano Pioli, privato di un titolare del centrocampo. Serviranno ancora diversi mesi prima di poterlo rivedere in campo e bisogna anche ricordare che a gennaio parte la Coppa d’Africa, quindi probabilmente l’Algeria lo convocherà.

Il 16 maggio c’è stata l’operazione al ginocchio destro nel comunicato è stato specificato che i tempi di recupero sono stimati in sei mesi. Servirà del tempo prima che il Milan possa averlo nuovamente a disposizione. Per questo la dirigenza si sta muovendo molto sul mercato per rinforzare il centrocampo. Presi Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders, ne arriverà anche un terzo. E se dovesse essere ceduto Yacine Adli, da non escludere un quarto innesto.

Calciomercato Milan, Bennacer richiesto in Arabia Saudita: offerta in arrivo?

Anche se è fuori per infortunio e ne avrà ancora per molto, c’è chi sta pensando all’acquisto di Bennacer per gennaio 2024. Il giornalista Nabil Djellit ha rivelato che il giocatore ha ricevuto una richiesta dall’Arabia Saudita. Ci sono già stati dei contatti. Vedremo se anche lui riceverà una super offerta contrattuale e sarà tentato a trasferirsi nella Saudi Pro League.

Bennacer ha rinnovato con il Milan nel gennaio 2023 e il nuovo contratto scade a giugno 2027. L’accordo prevede la conferma dell’importo della clausola di risoluzione stabilita già nel 2019: 50 milioni di euro. Tale clausola può essere esercitata da club esteri ed è attivabile solo nel mese di luglio.

Stando alle indiscrezioni trapelate, solamente dal 2024 una società straniera potrà usufruire di quel cavillo contrattuale per assicurarsi Bennacer a 50 milioni. Prima di allora sarà necessario trattare direttamente con il Milan, che ad oggi non ha ricevuto offerte. L’ex Empoli è infortunato, quindi è normale che non siano arrivate proposte.

Comunque in Arabia Saudita qualcuno sta pensando a lui nonostante il lungo stop. Sarà interessante capire quale sia il club interessato e come intenderà procedere. Il Milan per adesso non è preoccupato, spera solo che l’algerino recuperi bene dall’infortunio e che poi possa tornare a dare il suo contributo alla squadra. Il resto si vedrà, se dovessero arrivare offerte reali.