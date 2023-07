Coppa Italia 2023-2024, il tabellone: ipotesi derby, ecco quando

La Lega ha ufficializzato il tabellone generale della Coppa Italia 2023-2024 che partirà dai primi turni già nel mese di agosto.

La stagione calcistica italiana inizierà in modo ufficiale dal prossimo 6 agosto. Ovvero con il primo turno preliminare della Coppa Italia, ovvero il torneo nazionale che riguarda club di più categorie.

Proprio oggi la Lega ha ufficializzato il tabellone generale della Coppa Italia 2023-2024. Come di consueto i primi turni riguarderanno squadre di Serie B e Lega Pro, per poi vedere l’inserimento delle formazioni di Serie A non teste di serie. Le big 8 del campionato italiano invece entreranno in scena solo dagli ottavi di finale.

Il Milan dunque, come di consueto, entrerà in gara a partire dagli ottavi, dunque tra fine dicembre ed inizio gennaio. Intanto con l’uscita del tabellone sorteggiato, si cominciano a delineare i possibili accoppiamenti per quanto riguarda le squadre più importanti del torneo.

I possibili incroci del Milan in Coppa Italia

Il Milan è stato sorteggiato nella parte con altre big della Serie A come i rivali dell’Inter, l’Atalanta ed i finalisti della Fiorentina. Dall’altro lato invece si troveranno Napoli, Juventus, Lazio e Roma. Dunque queste ultime quattro squadre potrebbero sfidare i rossoneri soltanto nella finalissima in gara secca, prevista per il 14 maggio 2024 allo stadio Olimpico.

Secondo i vari accoppiamenti ed incroci, il Milan dunque entrerà in scena agli ottavi di finale. I rossoneri, squadra numero 4 del tabellone, potrebbero esordire contro una tra Cagliari, Palermo, Catanzaro, Foggia e Udinese. Ovviamente sulla carta i friulani sono i favoriti a superare i primi turni, ma occhio alle sorprese che la Coppa Italia riserva ogni anno.

Eventualmente ai quarti di finale la squadra di Stefano Pioli potrebbe incrociare l’Atalanta, oppure una outsider come Sassuolo, Spezia o Venezia. Ancora più concreto il rischio di un derby tutto milanese in semifinale: il Milan e l’Inter potrebbero dunque ritrovarsi ad un passo dalla finalissima, come accaduto nella stagione 2021-2022. Va ricordato come il Milan nelle ultime tre annate è stato eliminato ben due volte dai rivali nerazzurri.

Il Milan giocherà la competizione nazionale per vincerla. Infatti i rossoneri incredibilmente non portano a casa la Coppa Italia da più di venti anni. L’ultimo trionfo risale alla stagione 2002-2003, quando l’allora formazione di Carlo Ancelotti, dopo aver alzato la Champions League in finale contro la Juventus, superò anche la Roma e si aggiudicò un doppio trofeo.